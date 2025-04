Keskustan Kettunen: PS kuittaa Satoset ja Tunnin junat mukisematta

Kaikkonen: Suomi heräsi uuteen poliittiseen todellisuuteen, hallitus painaa torkkunappia 15.4.2025 12:01:39 EEST | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan Suomi heräsi vaalien jälkeen uuteen poliittiseen todellisuuteen. Lähipalveluita käsitelleissä vaaleissa Suomen kartta värjäytyi keskustanvihreäksi, kun Keskusta otti ensimmäisen vaalivoittonsa aikoihin. Samalla hallituspuolueiden yhteiskannatus laski etenkin perussuomalaisten romahtaessa ympäri maata. Vaaleilla on Kaikkosen mukaan suuri yleispoliittinen merkitys. Vaalien jälkeen herättiin uuteen poliittiseen todellisuuteen, mutta perussuomalaisten ja kokoomuksen johtajat näyttävät painavan torkkunappia. Purran ja Orpon yhteinen vastaus kansan tuomioon on ollut, että mitään ei muuteta, vanha linja on täydellinen ja nykymeno on paras meno. Kovakorvainen kaksikko, ei voi muuta sanoa, Kaikkonen toteaa. Tavallisen kansan palveluita ajetaan nyt hallituksen säästöpäätöksillä alas, tavallisen suomalaisen verotus on kireintä vuosikymmeneen, työttömyys on kovinta yhdeksään vuoteen ja konkurssien määrä on ennätystasolla. Kansa antoi vaaleissa palautt