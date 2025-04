ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän EPV Energia Oy:n energiavarastohankkeen, Laihia ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kokonaisuudessa energiavarasto käsittää kahdeksan CO 2 -akkuyksikköä. Laitoksen kokonaispinta-ala on noin 42 hehtaaria. Laitoksen energian varastointikapasiteetti on 1600 MWh. Energiavarasto liitetään Seinäjoen sähköasemalle 31,9 km pituisella 110 kV:n voimalinjalla. Voimalinja toteutetaan ilmajohtona.

Kuulemisessa saatiin 26 lausuntoa ja 20 mielipidettä. Kannanotoissa esiin nousivat muun muassa vaikutukset maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, voimaloiden koko sekä yhteisvaikutukset.

Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävimpien vaikutusten kohdistuvan linnustoon, liito-oravaan, kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, maisemaan sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Hankkeesta muodostuu myös yhteisvaikutuksia lähialueen muiden hankkeiden kanssa. Yhteysviranomainen katsoo, että sähkönsiirtoreitin vaikutukset ovat suuremmat kuin energiavarastoalueen. Vaikutukset voivat olla arvioitua suurempia petolintujen ja liito-oravan osalta. Sähkönsiirtoreitillä on useita liito-oravakohteita, joihin hankkeella voi olla merkittäviä vaikutuksia. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa lisäävät vaikutuksia. Alueen eri hankkeiden toteutuminen saattaa aiheuttaa elinympäristöjen ja ekologisten yhteyksien pirstoutumista. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikutuksia muodostuu muun muassa maisemavaikutusten sekä onnettomuusriskin kautta.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/epvenergia-energiavarasto-YVA.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.