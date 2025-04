Särkänniemi tuo iloa lahjoittamalla rannekkeita

Vuoden 2025 yhteiskuntavastuukohteet ovat Taysin lapsipotilaat, Tampereen ensi- ja turvakodin asiakkaat, Koukkuniemen vanhainkodin asukkaat, TampereMissio ry, Hope ry:n joulukeräys, Tampereen kaupungin neljäsluokkalaiset, sekä Kiovasta saapuva ukrainalaisten lasten ja nuorten leiriryhmä.

"Tehtävämme on tuoda maailmaan iloa, ja yhteiskuntavastuu on meille sydämen asia. Lahjoitusten avulla haluamme mahdollistaa unohtumattomia elämyksiä myös niille, jotka eivät muuten pääsisi meillä vierailemaan”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari.

Sairaalahuvipuisto tuo iloa Taysin lapsipotilaiden arkeen

Särkänniemen tärkein yksittäinen yhteiskuntavastuuhanke on Taysin Sairaalahuvipuisto, joka syntyi alun perin Särkänniemen aloitteesta. Särkänniemi rakennutti kävijöilleen maksuttoman sisähuvipuiston yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Tavoitteena oli tuoda iloa sairaalaympäristöön ja helpottaa pienten potilaiden arkea.

”Särkänniemen uuden toimitusjohtajan ominaisuudessa pääsin vastikään vierailemaan Sairaalahuvipuistossa ensimmäistä kertaa. Ilo lapsen kasvoilla tuo ilon myös omille kasvoille. On aivan mahtavaa, että voimme Sairaalahuvipuiston avulla tuoda iloa vaikeaankin arkeen; sekä pienille potilaille perheineen, että myös esimerkiksi sellaisille lapsille, jotka vierailevat läheistensä luona sairaalassa”, Hautasaari jatkaa.

Särkänniemi tukee Sairaalahuvipuiston toimintaa vuosittain merkittävällä panoksella. Lisäksi Särkänniemi lahjoittaa vuosittain satoja rannekkeita ja vapaalippuja Taysin lastensairaalan potilaille yhteistyössä Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n kanssa.

”Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n ja Särkänniemen upea kumppanuus Sairaalahuvipuistossa on kestänyt jo kolme vuotta. Yhdessä olemme saaneet aikaan ihan valtavan paljon iloa lapsipotilaiden arkeen, ja palaute niin lapsilta kuin aikuisilta on ollut sydäntä lämmittävää. Monen lapsen sairaalapelkokin on väistynyt, ja "karusellilääkäriin" on jopa toivottu. Sairaalahuvipuistossa vierailee vuoden aikana yli 10 000 lasta, ja touhua ja iloa riittää vuoden jokaisena päivänä”, kertoo Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi.

”Särkänniemi tarjoaa myös vuosittain rannekkeita Tays Lasten ja nuorten sairaalan potilaille ja juuri näille perheille käynti Särkänniemessä on taatusti juhlahetki”, Lohiniemi jatkaa.

Ilo kuuluu kaikille

Rannekkeita lahjoitetaan myös Tampereen ensi- ja turvakoti ry:lle, joka jakaa ne lapsiperheille ja mieskaveritoimintaan osallistuville. Hope ry:n joulukampanjan kautta rannekkeita lahjoitetaan vähävaraisten perheiden lapsille.

TampereMissio ry:n rannekelahjoituksella mahdollistetaan kehitysvammaisten ryhmän yhteinen Särkänniemi-päivä, jonka lisäksi vapaalippulahjoituksella mahdollistetaan vauvaperheiden ja ikäihmisten vierailut Koiramäen eläinpuistoon tai muihin Särkänniemen kohteisiin. Näiden lisäksi Tampereen kaupungin 4.-luokkalaisille lahjoitetaan stipendirannekkeita ja Koukkuniemen vanhainkodin asukkaille vapaalippuja.

Särkänniemi tarjoaa myös rannekkeet ukrainalaisille lapsille ja nuorille, jotka tulevat Tampereelle ystävyyskaupunki Kiovasta. He osallistuvat Tampereen kaupungin kutsumana kesäleirille, jonka järjestää Tampereen kesäsiirtolayhdistys.

Hakemukset vuodelle 2026 loppuvuonna

Uudet yhteiskuntavastuukohteet valitaan aina alkuvuodesta. Yhdistykset ja muut toimijat, jotka haluavat mukaan vuoden 2026 ohjelmaan, voivat hakea mukaan joulukuun 2025 aikana.

"Yhden sivun mittainen hakemus riittää. Valinnoissa painotamme aitoa tarvetta ja sitä, että rannekkeet menevät sellaisille ryhmille, jotka eivät muutoin pääsisi Särkänniemeen. Hakemuksesta tulisi ilmetä lyhyesti, millaista toimintaa organisaatiolla on ja miksi vierailu Särkänniemessä olisi tärkeää juuri tälle ryhmälle”, kertoo Särkänniemen markkinoinnin päällikkö Krista Tuli.