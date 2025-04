Vuosikatsaus 2024: Gramexin korvauskertymä ennätykselliset yli 29 miljoonaa

Suurimmat korvaustulot tulivat taustamusiikkisektorilta (12,178 milj.), radio- ja televisiokäytöstä (8,280 milj.) ja internet- ja tietoverkkokäytöstä (4,693 milj.). Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna etenkin taustamusiikkikorvaustuloissa, joiden osuus kasvoi 10,15 miljoonasta noin 12,18 miljoonaan.

Vuoden aikana kerättiin myös edellistä vuotta hieman enemmän kansainvälisiä korvauksia. Gramexin teknologian ja datakyvykkyyden kehittäminen on vauhdittanut sekä kotimaista että kansainvälistä tilitystä.

”Maailman meno tukee toimintojen skaalautumista aina vain suurempiin yksiköihin. Pienempien toimijoiden selviytymiskeino on yhteistyö. Toimintamme keskiössä ovatkin kansainväliset kehityshankkeet ja yhteistyö kotimaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.”, kuvaa Ilmo Laevuo toimitusjohtajan katsauksessa.

Kehittyvää teknologiaa ja palveluita

Vuoden aikana Gramex otti ensimmäisenä käyttöön tuottajatilitysten raportoinnissa uuden ja tarkan DDEX-statementin. Vuoden aikana jatkettiin myös VRDB- ja RDx- datahub-integraatioiden ja toimintaprosessien kehittämistä.

”Keinoälyn invaasio on malliesimerkki yhä kiihtyvästä kehitysvauhdista maailmassa. Tämä haastaa ja kirittää kaikkia toimijoita, myös yhteishallintoa. Tekninen kehitys, innovaatiot, henkilöstön into ja kyky mennä eteenpäin ovat ratkaisevia menestystekijöitä”, sanoo Laevuo.

Teknologialla oli rooli myös toiminnan tehokkuuden kasvattamisessa. Gramexin toiminnan tehokkuutta kuvaava toiminnan kuluprosentti oli 15 %. Kokonaiskuluprosentti, johon huomioidaan myös sijoitustoiminta, oli 13 %. Tämä oli 0,7 prosenttia alhaisempi verrattuna edelliseen vuoteen.

Ensi kertaa hiilijalanjälki

Gramex julkaisi vuonna 2024 ensimmäisen vastuullisuusohjelman. Ohjelma tarjoaa raamit vastuullisuustyön edistämiselle ja avoimelle viestinnälle sekä auttaa Gramexin toiminnan vastuullisuuden jatkuvassa kehittämisessä.

Osana vastuullisuusohjelmaa Gramex laski oman toimintansa hiilijalanjäljen ensimmäistä kertaa. Toiminnan kokonaispäästöt olivat 105,17 CO-tonnia. Merkittävimmät hiilidioksidipäästöt syntyivät liikematkustukseen liittyvistä päästöistä sekä ostetuista tavaroista ja palveluista.

Mittauksen perusteella Gramex asettaa konkreettiset päästövähennystavoitteet ja kirjaa ne osaksi vastuullisuusohjelmaa.

Uusia vähennyksiä

Vuoden 2024 alusta alkaen on musiikin esittäjien korvauksista tehty viiden prosentin vähennys musiikin edistämiseen. Edistämistoimintaan kerättiin uudella vähennyksellä yhteensä 182 171,33 euroa.

Kerättävät varat käytetään musiikin edistämistoimintaan eli maksetaan takaisin muusikoille ja artisteille itselleen Musiikin edistämissäätiön MES:n kautta haettavien avustusten ja tukien muodossa.

Lisäksi kaikille asiakkaille eli esittäjille ja tuottajille ulkomailta maksetuista korvauksista on kerätty kesäkuusta 2024 alkaen neljän prosentin käsittelypalkkio. Palkkiota, jolla korvataan esimerkiksi teknologiakehitystä, kerättiin yhteensä hieman alle 64 600 euroa.



Aiempaa tyytyväisemmät asiakkaat

Vuoden alussa avattiin uudistunut verkkopalvelu sekä lanseerattiin uudistunut brändi Levyraadin yhteistyökumppanuudella. Viestinnän ja digitaalisen palvelun kokonaisuudistus on otettu kokonaismittareiden valossa vastaan hyvin: syksyllä 2024 toteutetun asiakas- ja sidosryhmäkyselyn suositteluindeksi (eli ns. NPS) Gramexille oli 43, kun edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 1,34.

”Myös toimintamalliemme on kehityttävä ja toimintojemme painopisteiden muututtava. Tästä esimerkkinä on viestinnän merkityksen ja roolin valtava kasvu. Tämä on tapahtunut niin oikeudenomistajayhteistyön, asiakaspalvelun kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen kannalta”, toteaa Laevuo.

Musiikin puolesta

Gramex toteutti aktiivista edunvalvontaa musiikkialan hyväksi. Vuoden 2024 painopisteinä

olivat kulttuuripoliittinen selonteko, yksityisen kopioin­nin hyvityksen tulevaisuus, tekijän- ja lähioikeuden asianmukainen huomioi­minen tekoälyn kehittämisessä ja käytössä sekä vientitoimintaa tekevän Music Finlan­din määrärahojen leikkausten torjuminen.



Vaikuttamistyötä tehtiin osin Luovan työn tekijät ja yrittäjät Luovat ry:n osana sekä osin musiikkialan järjestöjen välisenä yhteistyönä.