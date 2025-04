15.4. päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen hankesuunnitelman ja puoltaa Pitäjänmäen kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelmaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).





15.4. lautakunta hyväksyi muun muassa alla olevat esitykset:



Asia 6: Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen hankesuunnitelma

Keskuksen rakennustöiden on tarkoitus alkaa 9/2026 ja valmistua 2/2029. Vastaan- ja käyttöönottovaihe on 2/2029–11/2029. Toiminta tiloissa alkaa joulukuussa 2029. Rakennus on merkittävin lisäys Helsingin liikuntapaikkatarjontaan viime vuosikymmeninä. Tuleva keskus tulee palvelemaan koko Etelä- ja Länsi-Helsinkiä sekä houkuttelemaan asiakkaita kauempaakin.

Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskus on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille, ja tilat toimivat kaupunkitasoisena palveluna ja esteettömänä kohtaamispaikkana kaiken ikäisille. Liikuntaseura- ja yhdistystoiminnan sekä muun ohjatun toiminnan lisäksi se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia omatoimiseen liikunnan harrastamiseen. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu moninainen esteettömyys ja edistetty moninaisuutta sekä yhdenvertaisuutta. Uinti- ja liikuntakeskuksesta tulee myös tärkeä kohtaamispaikka, mihin tullaan viettämään aikaa sekä rentoutumaan. Tilaa on suunniteltu myös vapaaseen oleskeluun ja leikkimiseen.



Jätkäsaaren uima- ja liikuntakeskuksen uimahallin tilat

Uimahallin vesipinta-ala on 1723 m2. Suunnitelmissa on otettu huomioon uimaopetuksen, kuntouinnin, uintiurheilun ja muun vesiliikunnan, vammaisliikunnan ja -urheilun ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Uimahalli on suunniteltu palvelemaan kaupunkilaisia niin harjoittelu-, kuntoilu- kuin leikkialueilla. 50 metriä pitkän pääaltaan lisäksi uimahalliin suunnitellaan nostopohjalla varustettu kaksiosainen opetusallas monipuolista uimaopetus- ja vesiliikuntatoimintaa varten, monipuolinen lastenallas liukumäkineen, sekä terapia- ja hyppyaltaat. Tavoitteena on optimoida altaiden sijoittelu siten, että ne ovat mahdollisimman hyvin valvottavissa ja asiakkaille helposti käytettävissä. Uimahallitilojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota käyttäjien erilaisiin tilatarpeisiin myös akustisesta näkökulmasta.



Jätkäsaaren uima- ja liikuntakeskuksen harrastusolosuhteet

Sisäliikuntatilat palvelevat ainakin kahdenkymmenen eri lajin harrastajia. Harrastusolosuhteita rakennetaan eri sisäpalloilulajeille (mm. futsal, koripallo, lentopallo, salibandy, sulkapallo), ryhmäliikunnan ja voimistelun eri muodoille, tanssille ja kuntosaliharjoittelulle. Palloiluhallin vapaa korkeus on 9 m ja 1602 m² kokoinen. Palloiluhallin suunnittelussa ja mitoituksessa on huomioitu lajikohtaiset tilavaatimukset, välineiden soveltuvuus suunniteltuun käyttöön sekä koululiikuntakäyttö.

Palloiluhalli on jaettavissa myös kahdeksi erilliseksi äänieristetyksi liikuntatilaksi, sekä pienemmiksi ryhmäkokonaisuuksiksi koululiikunnalle. Kaiken kaikkiaan liikuntatiloissa on suunniteltu toimivan yhtäaikaisesti jopa 6–7 koululaisryhmää sekä liikuntapalvelujen omaa palveluntuotantoa sekä omatoimisia liikkujia, mikä on otettu huomioon tilojen suunnittelussa. Sisäliikuntatilat tulevat toimimaan pääasiassa harjoituskäytössä ja omatoimisessa liikuntakäytössä, mutta tilojen tulee mahdollistaa myös pienimuotoisten ja alasarjojen kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen. Hallissa on siirrettävät katsomot, jotka mahdollistavat pienimuotoiset ottelut ja tapahtumat.

Sisäliikuntatilojen monipuolisuutta lisää 8 m korkeat taito- ja motoriikkasalit, jotka ovat yhdistettävissä yhdeksi tilaksi. Tämän lisäksi on eri lajien harjoittelun mahdollistavia eri kokoisia tiloja. Liikuntatilojen puku- ja pesutiloissa on huomioitu erikseen koululaisryhmät ja liikuntaseurat. Kuntosalitiloissa on tarkoitus huomioida erityisesti omatoiminen harjoittelu, eri lajien oheisharjoittelun sekä ikäihmisten tarpeet.

Asia 3: Pitäjänmäen kirjaston ja nuorisotalon korvaaminen uudisrakennuksella

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 24.2.2025 päivätystä Pitäjänmäen kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelmasta. Hanke käsittää vanhan koulurakennuksen perusparannuksen sekä peruskoulun huonokuntoisen laajennusosan, kirjaston ja nuorisotalon korvaamisen uudisrakennuksella. Lisäksi tontille sijoitetaan tilat suomenkieliselle päiväkodille ja esiopetukselle, kooltaan 224 tilapaikkaa / 8 toiminta-aluetta. Rakennuskokonaisuus tulee palvelemaan Pitäjänmäen Reimarlan—Marttilan alueen asukkaita.