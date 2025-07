Polvivammat piinaavat naisjalkapalloilijoita

Tampereen urheilulääkäriaseman ja UKK-instituutin tutkimuksessa selvitettiin vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä naisten pääsarjatason jalkapalloilijoilla kausien 2020–2023 aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 372 Kansallisen Liigan pelaajaa 13 eri joukkueesta neljän kauden aikana.

Terveysongelmista kärsii lähes joka neljäs pelaaja

Tutkimuksen mukaan joka viikko lähes neljännes pelaajista kärsi jostain harjoittelua ja pelaamista häiritsevästä terveysongelmasta, yleisimmin vammasta. Tyypillisimpiä vammoja olivat reiden, nilkan ja polven vammat.

Äkilliset vammat häiritsivät eniten harjoittelua ja pelaamista aiheuttaen 54 prosenttia kaikista poissaolopäivistä. Rasitusvammat aiheuttivat 17 prosenttia ja sairaudet 30 prosenttia poissaolopäivistä.

Polvivammat aiheuttavat eniten haittaa

Yli puolet (53 %) kaikista vammapoissaoloista johtui polvivammoista.

– Äkilliset polvivammat ovat merkittävin terveysongelma naisjalkapalloilijoilla. Erityinen ja syystäkin pelätty vamma naisjalkapalloilijoilla on polven eturistisidevamma. Eturistisidevammat yksistään aiheuttivat lähes 30 prosenttia kaikista vammojen aiheuttamista poissaolopäivistä, kertoo dosentti Mari Leppänen Tampereen urheilulääkäriasemalta.

Neljän kauden seurannan aikana rekisteröitiin yhteensä 16 polven eturistisidevammaa. Kaksi eturistisidevamman kokenutta pelaajaa ei palannut pelaamaan pääsarjatasolle vamman jälkeen. Loput 14 eturistisidevammaa aiheuttivat yhteensä 3902 päivän poissaolon urheilusta.

Vaikka kyseessä on suhteellisen harvinainen vamma, pelaajan ja joukkueen kannalta vamma on äärimmäisen ikävä.

– Tutkimuksemme yhdessä viimeisimpien kansainvälisten tutkimusten kanssa osoittaa, että naisjalkapalloilijoiden eturistisidevammojen ongelmaa ei ole vielä ratkaistu, Leppänen tiivistää.

Nilkka- ja reisivammoja rekisteröitiin tutkimuksessa määrällisesti eniten. Nilkkavammoista aiheutui 17 prosenttia vammapoissaoloista ja reisivammoista 8 prosenttia. Nilkkavammoista suurin osa oli nilkan nyrjähdyksiä ja reisivammoista taka- ja etureiden revähdyksiä.

Lisäpanostusta ja tutkimusta vammojen ehkäisyyn

Tiedetään hyvin, että vakavat polvivammat lisäävät varhaisen nivelrikon ja heikentyneen toimintakyvyn riskiä.

– Nämä vammat aiheuttavat pahimmillaan haittaa sekä aktiiviuran aikana että sen jälkeen. Vammojen ehkäisyyn tulee panostaa ja siihen tulee suunnata riittäviä resursseja pelaajien terveyden tukemiseksi.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että naisjalkapalloilijoiden vammoja voidaan vähentää vammoja ehkäisevillä harjoitusohjelmilla. Useimmat interventiotutkimukset on kuitenkin tehty nuorilla pelaajilla, ja näyttö niiden tehokkuudesta aikuisilla naisjalkapalloilijoilla ammattilais- tai amatööritasolla on edelleen rajallista. Lisäksi on epäselvää, kuinka hyvin tutkimuksissa tehokkaiksi havaittuja ohjelmia tällä hetkellä hyödynnetään naisten jalkapallossa.

Lajin suosion ja pelaajamäärien noustessa, naisten jalkapallon intensiteetti ja fyysiset vaatimukset ovat yhä kovemmat. Nykyiset vammojen ehkäisyohjelmat eivät välttämättä tarjoa riittävää harjoitusärsykettä huippupelaajille, mikä vaatii uusien parannettujen ohjelmien kehittämistä ja testaamista. Tutkimuksissa tulisi selvittää monipuolisesti vammojen riskitekijöitä ja ehkäisyä erityisesti naisurheilijoiden näkökulmasta.

– Suurin osa jalkapallotutkimuksista on koskenut miespelaajia. Tarvitaan lisää tutkimuksia, jotka kohdistuvat naispelaajiin. Tutkimusprojektimme tiedonkeruu jatkuu edelleen. Tavoitteenamme on seuraavaksi selvittää vammoille altistavia tekijöitä ja seurata vammojen yleisyyttä pitkällä aikavälillä, tutkimusta johtava Leppänen kertoo.

Alkuperäinen tutkimusartikkeli

Mustakoski I, Kurittu E, Vasankari T, Brinck T, Parkkari J, Heinonen O, Leppänen M. Health problems in top-level female football players: a four-season prospective study in the Finnish top football league.Science and Medicine in Football 2025. doi:10.1080/24733938.2025.2524175