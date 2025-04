Verge Next tuo Verge Motorcyclesin innovatiivisen teknologian kaikkien kaksipyöräisten valmistajien saataville

Teknologiayhtiö Verge Motorcycles on onnistunut mullistamaan käsitykset kaksipyöräisten ajoneuvojen mahdollisuuksista uraauurtavilla sähkömoottoripyörillään. Nyt Verge Motorcycles laajentaa toimintaansa lanseeraamalla uuden Verge Next -yksikön, joka kaupallistaa edistyksellisen teknologian muille kaksipyörävalmistajille. Verge Next tarjoaa kattavan valikoiman ratkaisuja, jotka parantavat ajomukavuutta, suorituskykyä ja kustannustehokkuutta kaikenlaisissa kaksipyöräisissä ajoneuvoissa aina skoottereista, moottoripyöriin ja mopedeista sähköisiin polkupyöriin.

Verge Nextin lanseeraus on vastaus lukuisiin yhteydenottoihin, joita Verge on saanut alan toimijoilta ympäri maailmaa. Kymmenet yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Vergen ainutlaatuisiin teknologioihin ja erityisesti kumppaniyhtiö Donut Labin kehittämään Donut-moottoriin, jota on Verge Nextin kautta saatavilla kaksipyöräisillekin useassa eri koossa. Osa yrityksistä suunnittelee tuovansa niitä omiin malleihinsa jo lähitulevaisuudessa.

“Verge Motorcycles on viime vuosien aikana raivannut tietä moottoripyöräilyn tulevaisuudelle. Nyt vastaamme useiden kaksipyörävalmistajien toiveisiin päästä hyödyntämään teknologia-alustaamme ja komponentteja heidän omissa ajoneuvoissaan. Verge Next on jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus, jonka avulla alan toimijat voivat parantaa tuotteidensa turvallisuutta, ajettavuutta ja muita keskeisiä ominaisuuksia. Olemme keskustelleet yhteistyöstä monien kaksipyörävalmistajien kanssa ja Verge Nextin myötä pystymme tarttumaan uusiin B2B-kumppanuuksiin entistä sujuvammin”, kertoo Verge Motorcyclesin toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki.

Verge Motorcycles keskittyy jatkossakin sähkömoottoripyörien kehittämiseen ja valmistamiseen. Verge Next puolestaan vastaa tästä lähtien yhtiön pyörissä nähtävien teknologiaratkaisujen lisensioinnista ja myynnistä globaalin kaksipyöräteollisuuden tarpeisiin.

"Tavoitteenamme on auttaa valmistajia kehittämään entistä parempia ja innovatiivisempia sähköisiä ajoneuvoja. Kun Donut Lab tuo nämä jännittävät teknologiat koko ajoneuvoteollisuuden käyttöön, Verge Nextin tiimissä löytyy äärimmäisen vahvaa osaamista nimenomaan kaksipyöräisten ajoneuvojen kehittämiseen ja valmistukseen näiden ainutlaatuisten teknologioiden avulla", Donut Labin toimitusjohtaja ja Verge Motorcyclesin hallituksen puheenjohtaja Marko Lehtimäki kiteyttää.