Takaisinsoittojärjestelmä on saatu toimimaan 15.4.2025 14:53:06 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen terveysasemien lääkäri- ja hoitajavastaanottojen puhelinpalvelun takaisinsoittojärjestelmä on saatu toimimaan. Takaisinsoittopyyntöihin vastaaminen on käynnissä, ja jonon purkaminen etenee. Tavoitteenamme on saada kaikki takaisinsoitot hoidettua ennen pääsiäispyhiä. Pahoittelemme viivästyksiä ja kiitämme kärsivällisyydestänne. Muistathan, että voit olla yhteydessä esimerkiksi sairaanhoitajaan myös verkossa: hyvaks.fi/asioi-verkossa