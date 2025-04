Viiniselvitys: Viinien myynnin laajentaminen yhteiskunnallinen kysymys. Merkittävä vaikutus Alkon kansaterveydelliseen asemaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettaman selvityshenkilö Antti Neimalan tekemä selvitys viinien myynnin laajentamisesta on julkaistu tänään 16.4.2025. Selvityksessä tuodaan esille, että alkoholin aiheuttamat kustannukset ja haittavaikutukset yhteiskunnalle ovat merkittävät. Viinien myynnin laajentaminen lisäisi alkoholihaittoja, mutta toisaalta se voisi selvityksen mukaan edistää elinkeinovapautta, kilpailua ja kuluttajan vapautta.

”On hyvä, että asiaa on selvitetty ja olemme tyytyväisiä, että pääsimme tuomaan kattavasti tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa esiin selvitystyön aikana. WHO:n mukaan pohjoismainen malli on parhaita käytäntöjä siihen, miten alkoholia voidaan myydä vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti samalla tasapainoillen alkoholista johtuvia kustannuksien ja haittojen ennaltaehkäisyssä. Tämä on hyvä pitää mielessä ajassa, jossa kansanterveyttä ja kansantaloutta pyritään kaikin keinoin vahvistamaan”, sanoo toimitusjohtaja Leena Laitinen.

”Toivotamme tervetulleeksi selvityksessä esitetyn ajatuksen, että alkoholilain muutoksia valmisteltaisiin pitkäjänteisesti ja kokonaisuutena kaikkien eduskuntapuolueiden toimesta. Useat yksittäiset muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia koko alkoholin myyntijärjestelmälle. Selvitys hyvin toteaa, että viinien myynnin laajentaminen tarkoittaisi muutosta koko myyntijärjestelmään ja Alkon erityistehtävään.”

Viiniselvityksessä todetaan KKV:n ennakkoarvion mukaisesti, että viinien myyntiä laajennettaessa olisi samalla linjattava, miten väkevien alkoholijuomien jakelu järjestettäisiin. Viinien myynnin laajentaminen vaarantaisi Alkon toimintaedellytykset, sillä pelkkä väkevien erityistehtäväyhtiö ei olisi kannattava eikä todennäköisesti EU-oikeudellisesti mahdollinen. Selvityksen mukaan muutos johtaisi Alkon liikevaihdon laskuun ja osingonmaksukyvyn loppumiseen. Muutoksen seurauksena Alkon myymälöiden määrää tulisi taloudellisista syistä supistaa. Tämä pienentäisi merkittävästi väkevien myyntiverkostoa, mikä ei KKV:n näkemyksen mukaan palvelisi kuluttajia. Viinit ovat 62 prosenttia Alkon litramyynnistä, enintään 15-prosenttiset alkoholit noin 75 prosenttia ja väkevät noin 27 prosenttia litramyynnistä.

”Kuten selvityshenkilökin on todennut, on viinien myynnin laajentamisen keskustelu iso kokonaisuus, joka on hyvä selvittää huolellisesti, punniten eri vaihtoehtojen seurauksia. Viinien myynnin laajentamisen sijaan alkoholilakia voisi niin haluttaessa maltillisesti päivittää sallimalla Alkon myymälöiden olevan auki sunnuntaisin ja nykyistä pidempään lauantai-iltaisin. Muutos voitaisiin toteuttaa nykyisen myyntijärjestelmän raameissa, testata sen toimivuutta ja tarvittaessa palata takaisin, mikäli alkoholin kulutus lähtisi kasvuun”, toteaa Laitinen.

Alkoa kehitetään asiakkaita varten

Selvityksessä todetaan, että myynnin laajentaminen edistäisi elinkeinovapautta, kilpailua ja kuluttajan vapautta. Tälläkin hetkellä Alko tarjoaa tavarantoimittajalle tasapuolisen myyntialustan, eikä ole tuotteiden markkinoille tulon este.

”Tavarantoimittajilla on tasapuoliset mahdollisuudet saada tuotteensa Alkon verkkokauppaan ja myymälöiden hyllyille. Alkolle juomia toimittaa lähes 900 tavarantoimittajaa, joista 250 on kotimaisia.”

Alkoholijuomakaupan edunvalvoja Suomen alkoholikauppa ry on tuonut esille kilpailun toimivuuden nykytilanteessa, sillä kaikilla tavarantoimittajilla on samat mahdollisuudet saada tuotteensa Alkoon, verkkokauppaan ja jopa myymälöiden hyllyille.

Alkossa asiakas on keskiössä ja yhtiössä pohditaan koko ajan uusia tapoja palvella asiakkaita entistä paremmin. Kuluttaja pääsee nauttimaan monipuolisesta noin 11 000 tuotteen valikoimasta, kilpailukykyiseen hintaan.

”Maailmanluokan henkilökohtainen palvelu on alkolaisille sydämen ja intohimon asia. Olemme koko kansan sommelier, jolta saa juomasuositukset asiakkaan toiveisiin. Pienimmässäkin myymälässämme on noin 550 tuotetta ja keskimäärin meidän myymälämme hyllyssä on 1 250 tuotetta. Näin laajaa ja monipuolista valikoimaa ei välttämättä muut toimijat pysty tarjoamaan valtakunnallisesti”, kertoo Laitinen.

Alkoholiveron korotukset yksin tehoton toimi alkoholin aiheuttamien kustannusten hillitsemiseen

Alkoholi aiheuttaa Suomessa vähintään yli 1,5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset, joka näkyy kuormana terveydenhuollossa, kuolemina, työkyvyttömyytenä, lastensuojelussa ja mielenterveyden ongelmissa.

”Viinien myynnin laajentaminen kasvattaisi alkoholin aiheuttamia kustannuksia veronmaksajille sekä heikentäisi Alkon kansanterveydellistä tehtävää. Hallitusohjelmassa on sovittu, että Alkon asemaa ei heikennetä ja kansanterveydellisestä asemasta pidetään huolta”, Laitinen toteaa.

Alkoholiverotus on saatavuuden rajoittamisen lisäksi yksi keino vähentää alkoholin kulutusta. Viime vuosina Suomessa on alkoholiveroja nostettu lähes vuosittain, mikä on hillinnyt alkoholin kulutuksen kasvua alkoholin jakelun maltillisen laajentamisen yhteydessä. Suomen alkoholiverotus on Euroopan kireintä, ja sen korotusmahdollisuudet jatkossa ovat rajalliset.

Alkoholin matkustajatuonti matalamman verotuksen maista on kuluttajille houkutteleva vaihtoehto. Noin 14 prosenttia Suomessa kulutetusta alkoholista ostetaan ulkomailta matkustajatuontina tai verkko-ostoina *).

Enemmistö suomalaisista tyytyväisiä nykyiseen alkoholin myyntitapaan

Tutkimusten mukaan kansalaiset pitävät alkoholin ostamista jo nykyisellään vaivattomana, eikä kulutusta lisääviä päätöksiä haluta. Enemmistö ei näe tarvetta nykyisen alkoholin myyntijärjestelmän muuttamiselle. **)

Suomalaisten alkoholipoliittiset mielipiteet ovat sen sijaan entisestään tiukentuneet. Tammikuussa tehdyn kyselyn mukaan vain 21 prosenttia vastaajista katsoi, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista, jos tämä tarkoittaisi, että niissä myytäisiin myös väkeviä alkoholijuomia.***)

Alko haluaa jatkossakin olla suomalaisten oma erikoisliike, kehittyä edelleen maailman ja asiakastarpeiden muutoksen mukana sekä palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

*) THL, Alkoholijuomien kulutus 2023, osuus 100 % alkoholina

**) E2 Tutkimus, Selvitys suomalaisten alkoholia ja alkoholipolitiikkaa koskevista näkemyksistä, 2024

***) Verian ja THL, Alkoholipoliittiset mielipiteet 2025