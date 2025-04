Vähä-Säkylän risteyssillan uusiminen alkaa Säkylässä – liikenne kiertoreitille töiden ajaksi

Valmistelevat työt alkavat siltakohteella 16.4.2025. Rantatie katkaistaan Vähä-Säkylän risteyssillan päistä, kun sillan purkutöiden valmistelu aloitetaan. Liikenne sillalla katkaistaan tiistaina 22.4.2025 klo 11 alkaen uusimistöiden ajaksi. Liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle mt 12691 Rantatien – Koppalantien – Palomäentien – mt 204 Säkyläntien kautta. Kiertotien pituus on noin 9 km. Jalankululle ja pyöräilijöille on käytössä reitti työmaan ohi risteyssillan vieressä olevan ylikulkukäytävän kautta.

Sillan purkutöiden aikana joudutaan tekemään liikennekatko myös Säkyläntielle (mt 204). Alustavan aikataulun mukaan katkoaika on 17.-18.5.2025. Lisäksi mt 204 suljetaan liikenteeltä myös toisen kerran urakan loppuvaiheessa yhden päivän ajaksi, kun ylikulkukäytävä puretaan. ELY-keskus tiedottaa erikseen katkojen aikatauluista ja kiertotiejärjestelyistä.

Vähä-Säkylän risteyssilta on valmistunut vuonna 1970 ja se on tyypiltään teräsbetoninen jatkuva laattasilta. Sillalle on tehty useita ylläpitokorjauksia 2000-luvulla. Vähä-Säkylän risteyssilta on kuntoluokaltaan erittäin huono. Nykyinen risteyssilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta.

Uusi silta on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuun 2025 loppuun mennessä. Työt siltakohteella valmistuvat kesäkuun 2026 loppuun mennessä.

Liikennemäärä Vähä-Säkylän risteyssillalla on noin 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Vähä-Säkylän siltapaikka kartalla (maps.google.fi)

Urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Lisätietoja: