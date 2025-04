Pelastetaan Ylä-Lapin ikimetsät -kampanja toi komean tuloksen – keräys laajenee suojelemaan metsiä koko Lapin alueella

"Olemme saavuttaneet hienoja tavoitteita Ylä-Lapissa. Pohjoisimpia metsiä rauhoitetaan tulevaisuudessakin tämän keräyksen turvin, mutta nyt haluamme kiinnittää huomiota myös muihin Lapin uhattuihin alueisiin. Siksi keräys laajenee koskemaan maantieteellisesti koko Lappia”, kertoo Luonnonperintösäätiön kampanjoista vastaava suojelujohtaja Anneli Jussila.



Viimeisimpänä ostettiin Enontekiön Muurusjärveltä suojeluun 99,5 hehtaarin suuruinen alue. Luonnonperintösäätiö hankki vanhaa, osin luonnontilaista ikimetsää Enontekiön kirkonkylältä Hetasta länteen sijaitsevalta metsäalueelta. Muurusjärven lähikankailla vanhimpien puiden ikä on useita satoja vuosia. Etenkin alueen pohjoisosassa metsä on hyvin luonnontilaisen näköistä, siellä on myös komeita pystykeloja ja isoja maapuita.



Alueen pohjoisreunalla virtaa Suonttajoki ja se muodostaa kauniin jokilaakson, jonka yli avautuu näkymä Mukanvaaran ja Näkkälän tunturien suuntaan. Jokilaaksossa olevilla soilla on alueelle tyypillisiä pitkittäisjuonteisia kalliopaljastumia. Metsässä asustaa Lapin erämaalinnuista mm. hömö- ja lapintiainen, pohjantikka, metso ja tilhi.



Entiselle omistajasuvulle lohkottiin kaupassa muutama hehtaari Muurusjärven rantametsää. Kari Vienola toteaa: "Suojelualueeksi päätyminen oli metsätilan myymisen tavoitteena. Olen liikkunut siellä sekä talvi- että kesäaikana. Olemme käyneet alueella perheen kanssa marjastamassa ja sienestämässä. Palstan nurkalla on ison kaatuneen kelon luona pidetty tulia ja keitelty kahvia."



"On mahtavaa, miten ihmiset ovat kiinnostuneet suojelemaan viimeisiä luonnonmetsiämme. Pelkästään yhden suomalaisen lahjoittajan turvin on toteutettu Ylä-Lapin kampanjan alueostoistamme kuusi, yksi on saatu lahjoituksena ja tämä viimeinen kauppa toteutettiin kansalaisten keräysvaroilla", lausuu Luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Petri Haapala.