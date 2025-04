Kuopion Iloharjun sähköasemalla ja lähialueen voimajohdoilla tehdään kevään ja kesän aikana muutostöitä

Fingridille Nolla tapaturmaa -foorumin korkein tasoluokitus: Maailman kärjessä 9.4.2025 12:22:21 EEST | Tiedote

Fingridille on myönnetty Nolla tapaturmaa -foorumin korkeimman tason luokitus työturvallisuudessa. Korkeimman tason eli Maailman kärjessä -luokituksen taustalla on pitkäjänteinen ja ennakoiva turvallisuustyö, johon Fingridissä on panostettu jo vuosia.