URB 25 -festivaalin ohjelmisto on julkistettu

Kiasma-teatterin tuottama URB 25 -festivaali kutsuu yleisön kokemaan esityksiä, jotka ammentavat tekijöidensä omista juurista, mutta avautuvat laajemmaksi tulkinnaksi nykymaailman tilasta. Ohjelmisto rakentaa toivoa ja uutta energiaa maailmassa, joka tuntuu hajoavan käsiin.

Festivaalin aikana kaupunkikulttuuri valtaa niin teatterit kuin yllättävätkin tilat – ja huipentuu ilmaiseen ulkoilmakonserttiin Kansalaistorilla. Tervetuloa juhlistamaan taiteen monimuotoisuutta ja taistelemaan apatiaa vastaan!





Identiteetti ja historia esityksissä





Tämän vuoden ohjelmistossa korostuvat identiteetti, historia ja henkilökohtaiset tarinat:

Moe Mustafa tutkii muistia, pakolaisuutta, queeriutta ja palestiinalaisuutta teoksessaan Fragmented Geography, joka pohjautuu 1980-luvun arabialaiseen pop-musiikkiin. Esitys nähdään Kiasman Seminaari-tilassa – ja yleisö saa halutessaan tanssia mukana!

Ranskalainen krump-tanssija ja koreografi Nach tuo Kiasma-teatteriin teoksensa Cellule, jossa hän rakentaa omakuvaa tämän voimakkaan tanssilajin kautta. Samassa illassa nähdään myös helsinkiläisen, poppingiin erikoistuneen tanssija Hozan Omarin Layers, joka käsittelee kurdilaisia juuria ja kulttuurien välistä identiteettiä. Kahden soolon ilta esitetään Stoassa.

Festivaalin avaa ruotsalaisten Shirley Hartley Ubillan ja Cajsa Godéen esitys Lez Dance – Dyke Camp, queerkabaree, jossa esiintyjät vaihtavat tiuhaan rooleja ja määrittelevät, mitä lesbo camp on. Esitys nähdään Kiasma-teatterissa.





Omintakeisia elämyksiä ja ainutkertaisia kohtaamisia

URB 25 vie taiteen myös epätavallisiin paikkoihin:

Harald Beharien Undersang-esitysrituaali tapahtuu itähelsinkiläisessä kaupunkimetsässä. Teos yhdistää mytologioita, kansallisromantiikkaa ja scifiä ja kertoo diasporatarinoita afro- ja aasialaispohjoismaisesta näkökulmasta.

Chih-Tung Linin Free Personal Attention tarjoaa yhden katsojan kerrallaan koettavan hengähdyshetken Kiasman lämpiössä. ASMR:sta inspiroitunut teos käsittelee suostumusta, yhteyden kaipuuta ja sosiaalisia suhteita.

Ainutkertainen kokemus rakentuu museon sulkemisen jälkeen Kiasman upeaan etuaulaan, kun tanssija-koreografi Tiia Kasurisen ja muusikko Kelielin esitystaideteos Songbird saa Suomen ensi-iltansa. Teos tutkii äänen identiteettiä, feminiinisyyttä ja haavoittuvuutta koreografian ja musiikin keinoin.





Katutaidetta ja musiikkia



Festivaaliviikon perjantaina Kiasma-teatterin valtaa Sade ry:n orkestroima Call out Suomi 3 x 3 Breaking Edition – breikkiskabat, joissa kansainväliset ammattilaiset ottavat mittaa toisistaan. Mukana on useita DJ:itä ja myös yleisö pääsee mukaan tanssilattialle illan jamiosuudessa.

Festivaalin päättää URB Stage -ilmaistapahtuma lauantaina 7.6. Kansalaistorin lavalle nousevat Pearly Drops, D1vari ja Grande Mahogany feat. Sophia Mitiku. Lisäksi nähdään ainutkertainen Welcome to the Ball -näytös, jonka toteuttavat Ballroom-talot ja Suomen skenen OG 007 -esiintyjät.

Lisäksi Kiasman läheisyydessä, Baanan varrella, nähdään lontoolaistaiteilija Tom Cardwellin Kvltvrgeist Remaster -banneritaideteoksia, jotka ammentavat Helsingin katukuvasta ja DIY-kulttuurista.





URB-festivaali

URB on Kiasma-teatterin vuodesta 2000 tuottama vuosittainen kaupunkitaiteen ja -kulttuurin festivaali. Se esittelee jatkuvasti muuttuvan kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta nykytaiteen eri muotoihin. Kiasma-teatteri on osa Kansallisgalleriaa.

URB 25 -festivaalin ohjelmiston ovat kuratoineet Jonna Strandberg, Yilin Ma, Lucian Lovén, Gabriel Karhu ja Aarni Pieski.