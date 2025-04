Sinituote ja Arcada kehittävät Suomen ensimmäistä ruokopohjaista siivoustuotetta

Rannikkoruo’on niittoa ja hyötykäyttöä vauhdittavassa Baltic Reed -hankkeessa on kehitetty muovia ja ruokoa sekoittamalla ruokokomposiitti, jonka avulla voidaan vähentää fossiilipohjaisen muovin määrää erilaisissa muovipohjaisissa tuotteissa. Ensimmäinen suomalainen tuote ruokokomposiitista on siivoustarvikkeiden välineripustin, joka on syntynyt yhteistyössä Sinituotteen kanssa. Ripustin on tuotettu Arcadan kestävän materiaalitekniikan tutkimusympäristössä.

– Me Sinituotteella haluamme olla omalla panoksellamme mukana hankkeissa, jotka vievät kohti puhtaampaa maailmaa. Fossiilipohjaisesta muovista osa voidaan korvata ruokokuidusta valmistetulla komposiittimateriaalilla ja näin pienentää muovista valmistetun tuotteen hiilijalanjälkeä, Sinituotteen muoviosaston osastopäällikkö Jarkko Heino sanoo.

Miksi juuri järviruoko?

Kiertotalouden tulevaisuuden haasteisiin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, mutta uusiutuvien luonnonvarojen käyttö voi olla osa ratkaisua – sekä muovin käytön vähentämisen että myönteisten ympäristövaikutusten kautta, kun järviruoko niitetään.



– Lisäämällä järviruokoa tuotteisiin, jotka on valmistettu puhtaasti fossiilisesta muovista, vähennetään fossiilisen hiilen käyttöä. Lisäksi materiaalien kierrätys kehittyy koko ajan, ja biokomposiittien kierrättämiseen on jo nyt mahdollisuuksia, kiertotalouden yliopettaja Paula Linderbäck ammattikorkeakoulu Arcadasta kertoo.



– Kynnys ruokokomposiittimateriaalien käyttöönottoon ei tulisi olemaan kovinkaan suuri, sillä tuotteita pystyy valmistamaan olemassa olevilla laitteilla eikä suuria investointeja tarvitse tehdä, Heino sanoo.

Komposiitin ominaisuudet yhdessä tuotteen muotoilun kanssa määräävät lopullisen tuotteen laadun, ja ruoko voi tehdä materiaalista vahvempaa.

Sekä Heino että Linderbäck pitävät biokomposiitteja kiinnostavina materiaaleina, joilla muovin korvaaminen on mahdollista ja jopa kannattavaa.

– Ruokokomposiitista valmistettuihin tuotteisiin voidaan lisätä ominaisuuksia, joita aiemmin käytetyillä muovimateriaaleilla ei ole voitu saavuttaa, Heino lisää.

Ruo’on hyötykäyttö vähentää Itämeren ravinnekuormitusta

Tällä hetkellä Itämereen päästetään liikaa ravinteita, erityisesti fosforia ja typpeä, mikä johtaa meren rehevöitymiseen. Ravinnekuormituksen kasvu ja muutokset rannikkoalueiden maankäytössä ovat johtaneet paikoitellen alueiden ruovikoitumiseen.

– Ruoko sitoo hiiltä ja ravinteita, joten niittämällä ja keräämällä ruokoa käyttöön voidaan tehokkaasti pienentää Itämeren ravinnekuormitusta, projektipäällikkö Sonja Jaari John Nurmisen säätiöstä sanoo.



Ruovikoilla on myös tärkeä ekologinen rooli – ne ovat elinympäristöjä muun muassa linnuille ja kutualueita kaloille.

– Ruokoa tulee niittää ekologisesti kestävästi, jotta arvokkaita elinympäristöjä ei vahingoiteta, Jaari jatkaa.

Nyt kun ensimmäinen ruokokomposiittipilottituote on kehitetty, Arcadan tutkimustyö jatkuu kehittämällä materiaalille uusia käyttötarkoituksia yhteistyössä teollisuuskumppaneiden kanssa.

Ladattavia kuvia pilottituotteesta

Ladattava video pilottituotteesta

Yhteyshenkilöt

Arcada



Laura Montin, ympäristöasiantuntija ja projektipäällikkö BalticReed, laura.montin@arcada.fi, +358 294 282 547

John Nurmisen Säätiö

Sonja Jaari, projektipäällikkö, sonja.jaari@jnfoundation.fi, +358 50 557 1981

Sinituote

Karoliina Leppinen, viestintäpäällikkö, karoliina.leppinen@sinituote.fi, +358 50 464 9586

Baltic Reed



Baltic Reed -hankkeessa poistetaan ravinteita Itämerestä niittämällä järviruokoa Itämeren rannikoilta. Tavoitteena on ennallistaa elinympäristöjä ja kehittää kestäviä ja kannattavia arvoketjuja ruo’on hyödyntämiseen. Hankkeen toteuttavat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ammattikorkeakoulu Arcada, John Nurmisen Säätiö, Ahvenanmaan maakuntahallitus sekä Ruotsissa Itä-Götanmaan lääninhallitus ja Race for the Baltic. Hankkeen päärahoittaja on EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma, joka rahoittaa rannikon ja meriympäristön tilaa parantavia, rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita.