Tiedote/Kutsu Koivikon Kartanon avoimet ovet 25.4.2025

Ohjelmassa tutustuminen uuteen Agrikomp-biokaasulaitokseen. Agrikompin saksalainen edustaja on paikalla esittelemässä biokaasulaitosta.



Tilaisuudessa on myös Kramp-varaosakaupan avajaiset, tutustumista uuteen navettateknologiaan ja lannan separointinäytös.

Kiteen pelastuslaitos on paikalla kalustoineen ja hankkeet sekä yhteistyökumppanit ständeineen.

Ohjelmassa on Hanhipölläytys-info klo 11-12.30, jossa käsitellään Pohjois-Karjalan valkoposkihanhi viljelijäkyselyn tuloksia sekä tietoa ajankohtaisista tutkimushankkeista. Infossa kuullaan tilan viljelijän kommenttipuheenvuoro valkoposkihanhi aiheeseen.

Päivän aikana on mahdollisuus päästä tutustumaan syysrypsikohteeseen klo 13 ProAgrian asiantuntijan johdolla.

Koivikon Kartanon tilamyymälä on avoinna, jossa myynnissä muun muassa paikallista makkaraa ja ByMaitolan jäätelöä. Koivikon Kievarissa tarjoillaan maukasta lounasta.

Pellolta pöytään näkyväksi -hanke esittelee vastuullisia kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja, joita ruokaketjussa pellolta pöytään tehdään ja maistattaa paikallisia tuotteita. Lisäksi tehdään laatu- ja alkuperämerkkeihin liittyvää markkinakyselyä.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Karelia à la carte -lähiruokakasseja.

Tilaisuuden järjestää: ProAgria Itä-Suomen hankkeet: OSKARI– Osaaminen kasvaa verkostoissa-, KasviTieto-, KasviTaito 2.0-, Maatilan Turva-, Potkua Pohjois-Karjalan lammastalouteen-, Yhteistyöllä kannattavuutta-, Pellolta pöytään näkyväksi- ja Kimalaisen silmin -hankkeet ja Koivikon Kartano Oy.

Lisätietoja:

Saku Jäppinen, ProAgria Itä-Suomi p. 050 350 6615