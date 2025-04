Äänestäminen Hämeenmaan osuuskauppavaaleissa alkaa – ehdolla 160 asiakasomistajaa

”Osuuskauppa Hämeenmaa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat osallistua eri tavoin. Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston yhtenä tärkeänä tehtävänä on toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan”, Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä kertoo.

Edustajisto koostuu osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista. Ehdokkaaksi on voinut asettua kuka tahansa jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut täyden osuusmaksun sekä on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella.

”Saimme ehdolle 160 ehdokasta, joista 122 on uusia. Uusien ehdokkaiden mukaantulo kertoo siitä, että osuuskaupalla nähdään olevan tärkeä rooli koko alueen kehittämisessä”, sanoo Järvenselkä.

Hämeenmaan osuuskauppavaalien ehdokasasettelu päättyi 3.3.2025.

Äänestä ja voit voittaa 200 euron arvoisen lahjakortin!

Hämeenmaan 45-jäseninen edustajisto valitaan nyt ensimmäistä suoralla henkilövaalilla.

”Suorassa henkilövaalissa on jäsenalueittain vain yksi ehdokaslista, joka on laadittu ehdokasilmoitusten perusteella. Ehdokkaan läpipääsyyn vaikuttavat ainoastaan ehdokkaan henkilökohtaisesti saamat äänet, joten jokaisella äänellä on merkitystä. Kannustammekin nyt kaikkia jäseniämme antamaan äänensä ja vaikuttamaan osaltaan siihen, millainen edustajisto Hämeenmaalla on seuraavien neljän vuoden ajan”, Järvenselkä sanoo.

Kaikkien äänensä antaneiden kesken suoritetaan arvonta*, jossa 30 äänestänyttä voi voittaa 200 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin.

Anna äänesi verkossa tai postitse

Äänestäminen onnistuu näppärimmin verkossa. Sähköinen äänestysaika on 22.4.–13.5.2025, ja äänestysvaiheen alkaessa äänestyslinkki löytyy Hämeenmaan vaalisivuilta www.hameenmaa.fi/vaalit.

Myös postitse äänestäminen on mahdollista. Postiäänestyksessä tarvittava äänestyslipuke ja äänestysohjeet toimitetaan postitse osuuskaupan äänioikeutetuille jäsenille ennen äänestyksen alkua. Äänestyslipuke on toimitettava palautuskuoressa postiin viimeistään 13.5.2025.

Äänioikeutettuja ovat kaikki 31.12.2024 mennessä jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet Osuuskauppa Hämeenmaan jäsenet.

Lue äänestysohjeet ja tutustu ehdokkaisiin Hämeenmaan vaalisivuilla www.hameenmaa.fi/vaalit.

*Asiakasomistaja on automaattisesti mukana arvonnassa, kun hän äänestää. Jos asiakasomistaja ei halua osallistua arvontaan, hän voi ilmoittaa asiasta lähettämällä tietonsa (nimi ja jäsennumero) osoitteeseen vaalit.hameenmaa@sok.fi 13.5.2025 mennessä.