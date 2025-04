Mainostajalle entistäkin tehokkaammat mahdollisuudet hyödyntää DOOH retail mediaa S-ryhmän myymälöissä

Myymälämedian ratkaisuja molemmilta toimijoilta

Uuden sopimuksen myötä Clear Channel jatkaa Store Digital -myymälämedian kehittämistä osana laajempaa digitaalisen ulkomainonnan (DOOH) retail -ympäristöä ja SOK Smart Marketing integroi myymälämedian tiivisti omaan tuoteperheeseensä.

Clear Channelin Store Digital -myymälämedian ratkaisut keskittyvät laajan tavoittavuuden ja toiston tuotepaketteihin. Ne sisältävät diginäyttöjä myymälöiden sisällä ja ulkoalueilla – esimerkiksi käytävillä, sisäänkäynneillä, parkkialueilla sekä myymälän välittömässä läheisyydessä.

SOK Smart Marketing kehittää jatkossa entistä enemmän mahdollisuuksia mainostajille vaikuttaa ostohetken läheisyydessä. Myymäläosastoihin kohdennetut paketit hyödyntävät myymälän sisäpuolisia diginäyttöjä ja täydentävät Clear Channelin Store Digital -verkoston tarjoamaa laajempaa tavoittavuutta. Ensimmäisessä vaiheessa kampanjoita voi kohdentaa esimerkiksi juomahyllyjen, maitotuotteiden ja kylmäkaappien yhteydessä sijaitseville käytävänäytöille.

SOK:n ja Clear Channelin yhteistyö on ainutlaatuinen ja yhdessä he ovat edelläkävijöitä myymälöiden retail median kehityksessä – jopa kansainvälisestikin. Tavoitteena on säilyttää asema alan suunnannäyttäjänä myös tulevaisuudessa.

"Yhteistyömme perustuu yhteiseen tavoitteeseen luoda mainostajille tehokkaita ja moderneja tapoja tavoittaa kuluttajat kaupan ympäristössä. Uudet digitaaliset ratkaisut täydentävät laajan tavoittavuuden ratkaisuja tarjoamalla mahdollisuuden myös tarkempaan kohdentamiseen ja lisäävät mainonnan vaikuttavuutta juuri ostohetken läheisyydessä. On ollut hienoa rakentaa yhdessä uutta ja kehittää kaupallista myymälämediaa, joka palvelee sekä mainostajia että myymäläympäristön asiakaskokemusta" kertoo SOK Smart Marketingin Senior Vice President Anne Sassi.

“Olemme vuosien aikana kehittäneet yhteistyössä S-ryhmän kanssa valtakunnallisesti merkittävän ja menestyvän uuden mainosmedian. Digitaalinen ulkomainonta (DOOH) ja retail myymälämediaratkaisut ovat kansainvälisestikin tunnistettuja digitaalisen median nousevia kanavia, jotka tarjoavat mainostajille entistäkin paremmat mahdollisuudet markkinoida ja edistää tuotteidensa myyntiä. Kehitämme yhteistyössä laajaa ja vaikuttavaa mainosmediaa niin, että molempien toimijoiden vahvuudet tulevat parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä”, päättää Clear Channelin CDO Lassi Tolonen.