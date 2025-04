Länsi-Uudenmaan uusi vihreä aluevaltuustoryhmä järjestäytyi - väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen

Espoon Vihreille täysi lista kuntavaaleihin - tavoitteena vahvistaa asemaa kaupungin toiseksi suurimpana puolueena 4.3.2025 13:06:54 EET | Tiedote

Espoon Vihreät on jättänyt täyden 112 ehdokkaan listan kuntavaaleihin. Listat jätettiin maanantaina 3.3. Lisäksi Uudenmaan Vihreät on jättänyt täyden 98 ehdokkaan listan Länsi-Uudenmaan aluevaaleissa. Vihreiden aluevaalilistalla on yhteensä 58 espoolaista ehdokasta, joista kaikki ovat ehdolla myös kuntavaaleissa.