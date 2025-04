Akavalaisten harteilla kolmasosa tuloveroista ja sosiaaliturvamaksuista – verojärjestelmään pitää tehdä kokonaisuudistus

– Veronmaksajina akavalaiset ovat merkittävä ryhmä. Tuloveroja ja sosiaaliturvamaksuja akavalainen maksaa 22 500 euroa vuodessa, joka on 10 000 euroa enemmän kuin muiden palkansaajien verotaakka keskimäärin. Akavalaisten keskiansiot ovat suuremmat kuin muiden palkansaajien, ja tästä palkkaerosta akavalaiset maksavat 46 prosenttia veroa, sanoo Akavan työmarkkinaekonomisti Eugen Koev.

Selvityksen mukaan akavalaisen palkansaajan bruttotulot ovat keskimäärin 67 500 euroa vuodessa. Se on 22 000 euroa enemmän kuin muilla palkansaajilla.

– Verojärjestelmän suurin valuvika on ansiotuloverotuksen kireä progressio, joka on ongelma sekä työntekijöille että työnantajille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on, että ansiotuloverotusta kevennetään kaikilla tulotasoilla, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– On hyvä, että hallitus aikoo etsiä puolivälitarkastelussaan keinoja talouskasvun vauhdittamiseksi. Tehokkaita kasvutoimia tarvitaankin pikaisesti, sillä reaalinen bruttokansantuote asukasta kohden ei ole kasvanut 17 vuoteen. Esitämme, että puoliväliriihessä maan hallitus päättää nopean aikavälin konkreettisten verotoimien lisäksi verojärjestelmän kokonaisuudistuksen aloittamisesta, Löfgren ehdottaa.

– Suomi menestyy reseptillä, jossa kevenevä työn verotus innostaa tekemään enemmän työtä ja lisätulojen ansaitsemiseen on kannusteita. Tämä vauhdittaa Suomen kipeästi kaipaamaa talouskasvua sekä parantaa työllisyyttä ja tuottavuutta. Nykyinen verojärjestelmämme ei tue korkeaan osaamiseen perustuvaa talouskasvua ja työllisyyttä. Tämä on epäkohta, joka pitää korjata nopeasti, Löfgren jatkaa.

Tutustu tietoihin akavalaisten osuudesta tuloverotuksessa

https://akava.fi/wp-content/uploads/2025/04/Akavalaisen-tulot-ja-verot-vuonna-2023.pdf