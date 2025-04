Opiskelijoiden hyvinvointipalvelut tukevat kokonaisvaltaisesti jaksamista ja menestystä

Opiskelijoiden hyvinvointi on keskeinen tekijä akateemisessa menestyksessä ja opiskelukokemuksessa. Hyvinvointi kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden sekä opiskelukyvyn, ja sen tukeminen on korkeakouluille tärkeää. Kun opiskelijat saavat tarvittavaa tukea hyvinvointiinsa, he pystyvät keskittymään paremmin opintoihinsa, jaksavat läpi haastavien opintovaiheiden ja saavuttavat tavoitteensa tehokkaammin.

TAMKissa opiskelijat eivät jää yksin opintoihin tai hyvinvointiin liittyvien haasteiden kanssa. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka TAMK Parvi tarjoaa monenlaista tukea, kuten opiskelupajoja, vertaistoimintaa ja mahdollisuuksia yhteisölliseen kohtaamiseen. Opiskelijat voivat työstää tehtäviään ohjatusti, kehittää opiskelutaitojaan ja valmistautua tentteihin.

Erityisopettajat tukevat opiskelijoita, joilla on esimerkiksi oppimis- tai keskittymisvaikeuksia. TAMKin erityisopettajana toimiva lehtori Marianna Leikomaa kertoo, että tuki voi sisältää yksilöohjausta, opiskelutekniikoiden kehittämistä ja yksilöllisten opiskelujärjestelyjen suunnittelua.

– Se, että oppimisen vaikeuksissa opiskelijaa tuetaan eikä jätetä yksin, vaikuttaa myös opinnoissa pärjäämiseen ja niiden loppuun saattamiseen.

Myös opintokuraattorit auttavat opiskelijoita esimerkiksi stressinhallinnan, ajanhallinnan ja opiskelumotivaation kanssa.

Yhteisöllisyyttä ja vertaistukea

TAMKissa painotetaan yhteisöllisyyttä ja vertaistuen merkitystä. Vertaistoiminta mahdollistaa kokemusten jakamisen ja tukee opiskelijan tunnetta siitä, että hän kuuluu joukkoon. School to Belong -hanke tuo konkreettisia keinoja yksinäisyyden vähentämiseen sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Myös TAMK Parven ystävätoiminta kansainvälisille ja paikallisille opiskelijoille tukee yksinäisyyden vähentämistä.

Opiskelijakunta Tamko on tärkeä osa TAMKin hyvinvointia tukevia rakenteita. Tamko toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteisön rakentajana, edistäen opiskelijoiden hyvinvointia monin tavoin. Tamko tarjoaa tukea opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä ja ylläpitää opiskelijoiden omaa kohtaamispaikkaa Solua. Tamkon toimintaan voi osallistua matalalla kynnyksellä ja se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia vaikuttaa ja löytää oma paikkansa yhteisössä.

Opiskelijoiden käytettävissä on oppilaitospastori Jussi Houttu, jolle voi puhua luottamuksellisesti elämän eri asioista, kuten ihmissuhteista tai yksinäisyyden tunteista. Houttu kuuntelee, tukee ja antaa tarvittaessa kriisiapua TAMKin opiskelijoille. Oppilaitospastorin työn ytimessä on ehdoton luottamuksellisuus ja jokaisen henkilökohtaisen vakaumuksen kunnioittaminen.

Mielenterveyden tuki ja varhainen välittäminen

TAMKissa mielenterveyden tukeminen on keskeinen osa opiskelijoiden hyvinvointipalveluja, ja apua on saatavilla monipuolisesti eri tarpeisiin. Opiskelijat voivat hakeutua keskusteluapuun TAMKin opintokuraattoreille, jotka tarjoavat keskusteluapua elämäntilanteiden muutoksiin ja opiskeluarjen haasteisiin. Kuraattoreiden lisäksi TAMKin kriisiryhmä ja oppilaitospastori ovat valmiina auttamaan äkillisissä elämäntilanteiden muutoksissa, kuten läheisen menetyksessä, vakavissa mielenterveyden haasteissa tai muissa kriisitilanteissa.

Mielenterveyspalveluita täydentää yhteistyö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa, joka tarjoaa korkeakouluopiskelijoille ammatillista mielenterveys- ja keskusteluapua. YTHS:n kautta opiskelijat voivat saada esimerkiksi lyhytterapiaa, mielialavalmennusta ja psykologipalveluja. Lisäksi TAMKissa toimii Varhainen välittäminen -toimintamalli, jonka tavoitteena on havaita hyvinvointiin liittyviä haasteita jo varhaisessa vaiheessa ja ohjata opiskelijat avun piiriin ennen kuin ongelmat syvenevät. Parven kautta opiskelijat voivat osallistua erilaisiin hyvinvointia tukeviin työpajoihin ja tapahtumiin, jotka keskittyvät esimerkiksi mielen hyvinvointiin, palautumiseen ja stressinhallintaan. Myös Parven sidosryhmät tarjoavat useita mielenterveyspalveluita opiskelijoille. Osa sidosryhmistä vierailee TAMKin tiloissa aktiivisesti ja opiskelijat pääsevät kohtaamaan heitä helposti kampuksella.

Yhdessä nämä palvelut muodostavat laajan ja helposti saavutettavan tuen, joka auttaa opiskelijoita selviämään haastavista tilanteista ja ylläpitämään mielenterveyttään opintojen aikana.

Liikunta ja fyysinen hyvinvointi

Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen on olennainen osa opiskelukykyä. TAMKin opiskelijat voivat hyödyntää SportUni-liikuntapalveluita, jotka tarjoavat ryhmäliikuntaa ja palloilulajeja sekä kuntosalit Tampereen korkeakouluyhteisön kampuksilla. Lisäksi TAMK on mukana Liikkuva opiskelu -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden aktiivisuutta ja hyvinvointia arjessa. SportUni järjestää lisäksi viikoittain etänä liikkuvan tauon ja tarjoavat taukoliikuntavideoita, jotka kannustavat tauottamaan istumista päivän aikana ja lisäävät näin liikkeen kautta opiskelijoiden hyvinvointia.

Tukea opiskelutaitoihin ja motivaatioon

Marianna Leikomaa kertoo, että TAMKin opiskelijat tarvitsevat apua monissa opiskeluun liittyvissä asioissa, esimerkiksi lukivaikeuksissa tai tutkintotyön kirjoittamisen aloittamisessa. Apua haetaan myös kieltenopiskeluun tai esiintymisjännityksen kanssa pärjäämiseen.

TAMKissa järjestetään Sparris-opiskelutaitopajoja, joissa opiskelijat saavat tukea juuri näihin asioihin. Pajoja järjestetään suomeksi ja englanniksi sekä kampuksella että etänä. Opiskelutaitopajat ovat avoimia kaikille TAMKin opiskelijoille, eikä pajoihin tarvitse hakea mukaan tai ilmoittautua etukäteen.

Ajatukset opintojen keskeyttämisestä motivaation puuttuessa ovat monille opiskelijoille tuttuja. TAMKissa näitä opiskelijoita tuetaan OTE-opintojen kautta. OTE-opinnot auttavat heitä löytämään itselleen sopivia opiskelumenetelmiä ja vahvistamaan motivaatiota vertaistuen, läsnäolon ja kannustuksen kautta.

Kansainvälisten opiskelijoiden tukeminen

TAMK panostaa kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumiseen tarjoamalla sosiaaliohjausta. TAMKin suunnittelija Mirja Onduso tekee kv-opiskelijoiden sosiaaliohjausta ja kertoo, että monet suomalaiselle itsestään selvät asiat, kuten asunnonhaku tai pankkitilin avaaminen voivat olla kansainväliselle opiskelijalle haastavia.

– On tärkeää, että uudet kansainväliset opiskelijat saavat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta heti opintojen alussa.

Kansainväliset opiskelijat voivat hyödyntää samoja palveluita kuin muutkin opiskelijat: erityisopettajien ja opintokuraattoreiden tuki, opiskelutaitopajat ja Parven toiminta ovat avoimia kaikille ja saatavilla myös englanniksi.

Hyvinvoiva opiskelija on oppiva opiskelija. TAMKissa opiskelijoiden hyvinvointi nähdään kokonaisuutena, johon kuuluu sekä opintojen sujuvuus että arjen tasapaino. Palveluita kehitetään jatkuvasti opiskelijoiden tarpeita kuunnellen, ja tuki on helposti saavutettavissa erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteisöllisyys, matalan kynnyksen kohtaamiset ja asiantunteva ohjaus muodostavat perustan, jonka varaan opiskelijat voivat rakentaa omannäköistään ja kestävää opiskeluarkea.