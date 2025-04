FABULOUS FAPPUSHOW

Taajamaosayleiskaavan kaavaluonnos nähtävillä 10.4.2025 10:38:01 EEST | Tiedote

Taajamaosayleiskaavan päivitys on nyt valmistunut. Kaavaluonnos on nähtävillä 9.4.–30.4.2025, jolloin siitä voi jättää mielipiteen osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai kirjeitse kaavoitukseen (Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja). Kaavan valmisteluaineisto on julkista ja nähtävillä osoitteessa lohja.fi/Y9 sekä kaupungintalolla Monkolassa (Karstuntie 4).