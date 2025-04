Aluehallitukseen vedottiin vammaispalvelujen puolesta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui aurinkoisena tiistaina 15.4. Tikkurilassa. Esityslistalla oli useita vuoden 2024 toimintaa kuvaavia raportteja, sekä lukuisia aluevaltuustoaloitteita ja vastauksia niihin.

Ennen kokouksen alkamista aluehallitus vastaanotti vetoomuksen otsikolla ”Vetoomus vaikuttaa vammaisten oikeuksien puolesta”. Vetoomuksen ovat päiväyksellä 15.4.2025 allekirjoittaneet hyvinvointialueen vammaisneuvoston puheenjohtaja; Vantaan kaupungin vammaisneuvoston puheenjohtaja sekä Kynnys ry:n edustaja/Vantaan kaupungin vammaisneuvoston jäsen.

Taustana: aluehallitus päätti kokouksessaan 21.1.2025 vammaispalvelujen palvelutuotteiden myöntämisen perusteet 1.2.2025 alkaen. Päätökseen on tämän jälkeen saapunut kaksi oikaisuvaatimusta, joita on tarkoitus käsitellä aluehallituksen kokouksessa 13.5.2025.

Vetoomus on luettavissa VAKEn päätössivustolla.

Henkilöstökertomus 2024

VAKEn vuoden 2024 henkilöstökertomus korostaa strategian toteutusta henkilöstöjohtamisen ja henkilöstötyön näkökulmasta.

Vuotta 2024 voidaan VAKEssa pitää onnistuneena monilta osin, erityisesti henkilöstötyön osalta. Merkittäviä parannuksia saavutettiin henkilöstötilanteessa, mikä vaikutti positiivisesti palveluiden tuottamiseen, henkilöstön jaksamiseen ja kustannuksiin.

Henkilöstötilanteen parantuminen: Hoitohenkilöstön vakanssien täyttöasteet olivat lähes 100 %, ja lääkärivakanssit saatiin lähes kokonaan täytettyä.

Henkilöstövuokrauksen kustannukset: Laskivat 41,4 % edellisvuodesta hyvän työvoimatilanteen ja kilpailutuksen kautta laskeneiden vuokraushintojen ansiosta.

Terveysperusteiset poissaolot: Laskivat 4,64 prosentista 4,45 prosenttiin, mikä on yksi alhaisimmista hyvinvointialueilla. Tämä saavutettiin kehittämällä terveysperusteisen uudelleensijoituksen prosessia.

Henkilöstömäärä: Vuoden 2024 lopussa henkilöstömäärä oli 6008 (2023: 5482), joista 4672 (2023: 4441) oli vakinaisessa ja 1336 (2023: 1041) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Henkilöstömäärä kasvoi 526 edellisvuodesta vakanssien täyttymisen ja uusien vakanssien perustamisen myötä.

Henkilötyövuodet: Vuonna 2024 henkilötyövuosien määrä oli 5538 (2023: 5085), ja palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 5172 (2023: 4737).

Nämä parannukset osoittavat, että hyvinvointialueen strategian toteutus on edennyt onnistuneesti henkilöstöjohtamisen ja henkilöstötyön osalta.

Aluehallitus päätti merkitä henkilöstökertomuksen 2024 tiedoksi.

Talous- ja palvelukehityskatsaus: puheena Café Popolo

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsauksen yhteydessä Café Popolon tilannetta.

Aluehallitus päätti kokouksessaan 25.3., että selvitys koskien Café Popolon sopimustilannetta, asiakasvaikutuksia sekä taloudellisia vaikutuksia tuodaan seuraavaan aluehallituksen kokoukseen.

Aluehallitus sai asiaa koskevan selvityksen aluehallituksen selostustilaisuudessa 10.4.2025. Käsiteltyään asiaa kokouksessaan aluehallitus edellyttää, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue käynnistää Café Popoloa pitävän Alvi ry:n kanssa keskustelun koskien kahvilan toimintaa.

Lisäksi hyvinvointialue selvittää sosiaalisen kuntoutuksen ja työtoiminnan tarjonnan ja toimintamallit Vantaan ja Keravan alueella huomioiden asiakkaiden alueellinen yhdenvertaisuus.

Lisäksi selvitetään vanhusten kokoontumismahdollisuudet Länsi-Vantaalla sekä muualla Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella nyt, kun Café Popolo ei ole käytössä.

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsauksen.

Aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho kiitti kokouksen jälkeen Vantaan ja Keravan alueen asukkaita aktiivisuudesta, viitaten aluehallituksen saamaan vetoomukseen.

“Asukkaiden aktiivisuus on ehdottoman kannatettava asia. Demokratian kulmakiviä on, että asukkailla on mahdollisuus itse vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Aluehallitus kuuntelee asukkaiden ääntä herkällä korvalla, ja huomioi päätöksenteossa heidän näkemyksensä.”

Koko aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa VAKEn päätössivustolla.

Tarkistettu pöytäkirja liitteineen julkaistaan päätössivustolla 22.4. klo 12.