Varuboden-Osla tarjoaa kotitaloustaitoja ja ruokailoa lapsille yhdessä Marttojen kanssa

Osuuskauppa Varuboden-Oslan hallintoneuvosto on tehnyt lahjoituksen, jolla Uudenmaan Martat- ja UngMartha-järjestöt järjestävät peräti 30 Ässäkokki-kurssia vuoden 2025 aikana. Kursseilla keskitytään taloudelliseen, terveelliseen, maistuvaan ja mukavaan kotikokkailuun koululaisille sopivalla tavalla.

Ässäkokkikursseja tullaan järjestämään kattavasti koko Varuboden-Oslan alueella, ja ensimmäistä kertaa Ässäkokki-kurssi järjestetään myös Ahvenanmaalla.

– Varuboden-Oslan hallintoneuvosto valitsee joka vuosi erilaisia tukikohteita. Viime vuonna teimme lahjoituksen alueen meripelastusjärjestöille ja olemme tukeneet vanhempainyhdistysten innovatiivista toimintaa kouluissa, hallintoneuvoston puheenjohtaja Leena Munter-Ollus kertoo. Halusimme edelleen tukea lapsia ja nuoria, ja siksi lähdimme tukemaan toimintaa, jonka tiedämme olevan todella hyödyllistä ja suosittua.

– Maksuttomat ruokakurssimme lapsille ovat hyvin suosittuja ja niiden tarve perheissä on suuri. Marttajärjestö toteuttaa vastaavaa toimintaa valtakunnallisesti, mutta nyt, kiitos Varuboden-Oslan tuen, voimme vahvistaa ja laajentaa kurssitarjontaa merkittävästi Varuboden-Oslan toimialueella, kertovat toiminnanjohtajat Petra Åkerlund Uudenmaan Martoilta ja Elise Hindström UngMarthasta.

– On hienoa, että yhä useammalla lapsella on mahdollisuus päästä oppimaan kotitaloustaitoja ja kokemaan ruokailoa yhdessä. Tiedämme, että perheiden taloudellinen tilanne vaikuttaa lasten ravitsemukseen ja ruokakasvatukseen, joten kaikille avoin kurssitoiminta on entistäkin merkityksellisempää.

Resepteissä nostetaan satokauden kasviksia

Ässäkokki-kursseilla kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lapset nauttivat ruoanvalmistuksesta ja saavat onnistumisen kokemuksia – näin syntyy ruokailoa.

Kurssit tarjoavat lapsille mahdollisuuden tehdä ja oppia itse, ja tukevat kotien ja perheiden ruokakasvatusta. Lapset pääsevät tutustumaan myös perheelle uusiin raaka-aineisiin. Esimerkiksi tuore kala tai jotkut kasvikset ovat raaka-aineita, joihin moni lapsi tutustuu ensimmäistä kertaa kurssilla.