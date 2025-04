Berner-konsernin 2024 liikevoitto nousi 32,3 miljoonaan euroon

Liikevoitto kasvoi, liikevaihto laski

Berner-konsernin liikevoitto nousi 32,3 miljoonaan euroon (29,5 milj. euroa vuonna 2023). Liikevaihto sen sijaan laski 654 miljoonaan euroon edellisvuoden 705 miljoonasta eurosta.



”Kasvoimme vuoden aikana kuitenkin volyymillisesti, sillä lannoitteiden, viljan ja tiettyjen kemikaalien tonnihintojen lasku maatalouden ja teollisuuden liiketoiminta-alueilla vaikutti liikevaihtomme kehitykseen”, Berner Oy:n toimitusjohtaja Antti Korpiniemi kertoo.



Kansainvälistyminen on merkittävä osa Berner-konsernin strategiaa, ja liikevaihdosta jo 36 % tulee Suomen ulkopuolelta. Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius vahvistuivat vuonna 2024 omavaraisuusasteen ollessa 47,6 prosenttia (44,9 %). Sijoitetulle pääomalle kertyi tuottoa 12,9 prosenttia (12,4 %).



”Kiinnitimme vuoden aikana entistä vahvemmin huomiota kilpailukykymme parantamiseen ja käynnistimme koko konsernin laajuisen YKK – Yhdessä kohti kannattavaa kasvua -hankkeen”, Korpiniemi jatkaa.



Neljän liiketoiminta-alueen vahvuus toimintaympäristön haastaessa

Kuluttajatuotteiden myynti kasvoi ja markkina-asema säilyi vahvana. Terveydenhuolto ja laboratoriot liiketoiminta-alueen viime vuosi oli kaksijakoinen terveydenhuollon tuotteiden markkinakysynnän pysyessä edelleen alavireisenä. Liiketoiminta-alue kirkasti strategiansa, jonka ytimessä on kannattava kasvu ja pohjoismainen lähestymistapa.

Maatalouden kasvintuotanto normalisoitui vaikeiden satovuosien jälkeen, mikä vahvisti viljelijöiden taloudellista tilannetta ja lisäsi investointeja. Teollisuus-liiketoiminta-alueella sen sijaan matalasuhdanteet, lakot ja matalat markkinahinnat heijastuivat liikevaihdon kehitykseen.



Tekoälyn käytön edelläkävijäyritys

Berner-konserni on panostanut vahvasti tekoälyn käyttöön. Käytössä on ollut lähes 20 tekoälytyökalua, jokainen tietotyöläinen on saanut halutessaan ChatGPT:n käyttöönsä ja olemme tarjonneet 15 sisäistä koulutuskokonaisuutta. Tekoälyä on käytetty muun muassa apuna raaka-aineiden markkinatiedon keräämisessä ja ennustamisessa.



Hyväksyntä SBTi-päästövähennystavoitteille

Konsernin ilmasto- ja ympäristötyömme saavutti merkittävän välietapin, kun saimme vuoteen 2030 asti ulottuville päästövähennystavoitteille hyväksynnän Science Based Targets -aloitteelta. Sitoudumme vähentämään absoluuttisia scope 1- ja 2-kasviihuonekaasupäästöjä 42 % ja arvoketjun scope 3 -päästöjä 51,6 % per miljoona lisäarvoa vuoden 2021 lähtötasosta. Tavoitteemme sisältävät erikseen myös maankäyttöön liittyvät scope 3 FLAG-päästöt, joita sitoudumme vähentämään 30,3 %.

Berner Oy saavutti kolmannen kerran EcoVadis-vastuullisuusarvioinnista parhaan Platina-tason, joka sijoittaa yrityksen parhaan 1 %:n joukkoon arvioiduista yrityksistä.



Vuosikatsaus 2024: https://www.berner.fi/wp-content/uploads/2025/04/berner_vuosikatsaus_2024.pdf

Lisätietoja:

Antti Korpiniemi

toimitusjohtaja

Berner Oy

Sähköposti: antti.korpiniemi@berner.fi

Puhelin: +358 50 123 4567