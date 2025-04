HIFK on päättänyt olla hakematta Auroraliigan lisenssiä ehdotetulla sopimusmallilla

HIFK ei hae Stadin Gimmat -joukkueelle Auroraliigan lisenssiä kaudelle 2025-2026. Päätös liittyy liigan uusiin lisenssiehtoihin ja epävarmaan taloudelliseen pohjaan. Kyse ei ole vetäytymisestä naiskiekosta.

“Olemme päättäneet olla hakematta lisenssiä nykyisillä ehdoilla. Haluamme varmistaa, että voimme tarjota vakaan ja terveen ympäristön naiskiekolle. Ehdotettu sopimusmalli ei valitettavasti ole taloudellisesti tai toiminnallisesti kestävä”, HIFK:n toimitusjohtaja Alexander Sneen sanoo.

HIFK on investoinut naiskiekkoon viimeisten seitsemän vuoden aikana yli 1,5 miljoonaa euroa. Se on pois esimerkiksi junioritoiminnan kehittämisestä.

“Summa on suuri ja tekee meistä yhden suurimmista naiskiekon tukijoista Suomessa. Kyse ei siis ole sitoutumisen puutteesta, vaan ainoastaan taloudellisesta vastuullisuudesta. Meillä ei ole lyhyellä tähtäyksellä minkäänlaista tarvetta tehdä naiskiekolla tulosta, mutta jatkuva tappion tekeminen on kestämätöntä”, Sneen jatkaa.

“Kestävää rahoitusta edistäisivät esimerkiksi keskitetyt tv- ja striimausoikeudet, yhteinen sponsorimyynti sekä julkinen tuki, esimerkiksi kuntien tai opetusministeriön kautta.”

Kansainvälisesti on olemassa useita kestäviä esimerkkejä, joista voisi ottaa mallia.

“Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa naisten PWHL-liiga rakennettiin rahoituksen ja markkinoinnin pohjalle. League One Volleyball keräsi rahoitukset ja kumppanit ennen kilpailutoimintaa. WNBA puolestaan vakiinnutti asemansa vaiheittain liittopohjaisella tuella ja strategisella kasvulla. Suomessa vastuu on kokonaan seuroilla.”

Sneen ymmärtää, että päätös herättää närää ja keskustelua. ”Niin pitääkin. Olen itsekin huolissani naiskiekon tulevaisuudesta, mutta en usko sellaiseen tulevaisuuteen, jossa kaikki tekevät tappiota vuodesta toiseen.”

Sneen korostaa, että päätös ei missään nimessä tarkoita nais- ja tyttökiekon loppua. Jos lisenssiasioissa ei löydetä ratkaisua, Stadin Gimmat jatkaa pelaamista Mestis-sarjassa eli yhtä sarjatasoa Auroraliigaa alempana.

”Junioripuolella seura on sitoutunut asiaan pitkällä tähtäyksellä. Meillä on vahva tyttökiekon junioriputki, ja jatkamme naiskiekon tukemista laajasti. HIFK:ssa on kahdeksan naisten ja viisi tyttöjen joukkuetta, joissa on yhteensä yli 220 pelaajaa Auroraliigan joukkueen lisäksi. Tähän ei ole tulossa mitään muutosta. Kyse on ainoastaan Auroraliigaan kohdistuvista haasteista”, Sneen sanoo.