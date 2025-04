Aluehallintovirasto peruutti Raahen kultakaivoksen ympäristöluvat

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus haki Laivakankaan kaivoksen ympäristölupien peruuttamista elokuussa 2023. ELY-keskuksen mukaan kaivosyhtiö on toistuvasti rikkonut ympäristölupamääräyksiä kirjallisista huomautuksista ja kehotuksista huolimatta. Toiminnasta on aiheutunut tai uhannut aiheutua luvan myöntämisen edellytysten vastainen seuraus. ELY-keskus on joutunut puuttumaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Kaivosyhtiöllä on ollut vuosina 2022–2024 suuria vaikeuksia hoitaa mm. sähkö- ja talousvesilaskut sekä tarkkailumaksut.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto peruutti 22.4.2025 kaivosyhtiön ympäristöluvat, koska ympäristölupamääräysten rikkominen on aiheuttanut ympäristön pilaantumista, kuten maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Lupamääräysten rikkominen on jatkunut useita vuosia. Osasyynä lupamääräysten rikkomiseen on ollut kaivosyhtiön vaikea taloudellinen tilanne. Ympäristöluvan peruuttaminen on ympäristöneuvos Ilona Leinosen mukaan melko harvinaista.

Laiva Gold Oy:n on esitettävä aluehallintovirastolle kaivoksen lopettamissuunnitelma viimeistään puolen vuoden kuluttua. Suunnitelman tulee sisältää mm. vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevat toimet.

Aluehallintovirasto piti voimassa Laivakankaan kaivoksen vesitalousluvat, jotka koskevat patoja, vesivarastoaltaan rakenteita, purkuputkea ja sen sijoittamista sekä veden johtamista.

Aluehallintovirasto käsitteli ja ratkaisi samanaikaisesti Laiva Gold Oy:n Laivakankaan kaivoksen jätehuolto- ja sulkemissuunnitelmaa koskevan hakemusasian. Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen.

Laivakankaan kultakaivoksen omistaja on vaihtunut useita kertoja. Kaivostoiminta on ollut kokonaisuudessaan keskeytyksissä helmikuusta 2022 alkaen, ja kaivos on ollut ns. ylläpitotilassa. Alkuvuodesta 2023 lähtien kaivoksen omistaja on ollut Pilar Gold Inc. Laiva Gold Oy on sen tytäryhtiö.

Päätös on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa. Päätös löytyy, kun asiakohtaan kirjoittaa asian diaarinumeron PSAVI/9768/2023.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Ilona Leinonen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 117, ilona.leinonen@avi.fi

Ympäristöneuvos Tarja Savela, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 667, tarja.savela@avi.fi