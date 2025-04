Kevään käsityökirjoissa hehkuvat ilo ja värit

Koskettamaan kutsuvia virkkuutöitä

Kanadalaisen Lee Sartorin kirjan inspiraationa ovat olleet neljä vuodenaikaa. Virkkaa eläviä pintoja -teoksen kiehtovissa yksi- ja monivärisissä virkkausmalleissaan hyödynnetään sekä tuttuja perussilmukoita että harvinaisempia silmukkayhdistelmiä.

Teoksessa on neljäkymmentä kolmiulotteista, koskettamaan kutsuvaa virkattua pintaa ja viisi erilaista virkkuutyötä – tyynynpäällinen, rantakassi, huivi, kauluri ja pipo – joissa sovelletaan edellä kuvattuja virkkausmalleja.

Mukana on sekä yksinkertaisia ja helppotekoisia perussilmukoilla virkattavia malleja että monimutkaisia, vaativia kuvioita, joista osa on kaksipuolisia! Jokaisesta virkkausmallista on yksityiskohtaiset sanalliset ohjeet ja selkeä piirroskaavio. Erikoistekniikat on selostettu vaihe vaiheelta ja havainnollisin valokuvin.

Lee Sartori: Virkkaa eläviä pintoja

Ilmestyy 24.4.2025

Suomentanut Hanna Kolari.

Odotettu uusintapainos huipputekijän klassikkokirjasta

Suositun Villit vanttuut ja vallattomat villasukat -kirjasarjan toisessa kirjassa sukka- ja lapasmalleissa seikkailevat ilmeikkäät eläinhahmot ja muut veikeät kuva-aiheet. Kirjan suositumpia malleja ovat kansainvälisiksi klassikoiksi nousseet kissa-aiheiset Yökyöpeli-sukat ja -lapaset, Liinaharja-hevostumput ja iki-ihanat Pupuset. Hirtehishuumorin ystäviä ilahduttavat kammottavan ihanat pääkalloaiheiset Hohottaja-sukat ja herkän hirveät Häitä odotellessa -lapaset.

Lumi Karmitsan malleissa silmukoita on paljon ja kuviot ovat ihastuttavan yksityiskohtaisia. Huolella testattujen selkeiden ohjeiden ja havainnollisten kaavioiden opastuksella silti kokemattomampikin neuloja onnistuu.

Lumi Karmitsa: Villit vanttuut & vallattomat villasukat 2

Ilmestyy 5.5.2025

Arvostelukappaleet ja lisätiedot: hanna-leena.soisalo@otava.fi