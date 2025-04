Etla-tutkimus: Lääkkeiden alennetusta verokannasta tulisi luopua – nykyinen järjestelmä hyödyttää ensisijaisesti ulkomaisia lääkeyrityksiä

Etla: EU:n ”puhtaat tullit” vähentäneet päästöintensiivisten tuotteiden tuontia, mutta joutuneet kauppariitojen kapulaksi 15.4.2025 14:00:00 EEST | Tiedote

EU:n hiilirajamekanismiin kuuluvien tuotteiden tuonti on vähentynyt suhteessa muuhun tuontiin, käy ilmi tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Hiilirajamekanismi on suunniteltu täydentämään EU:n päästökauppajärjestelmää ja edistämään vähäpäästöisemmän tuotannon käyttöönottoa myös unionin ulkopuolella. Mekanismin asettamien ”puhtaiden tullien” toteutustapa on kuitenkin hallinnollisesti raskas ja ne voivat osaltaan kiihdyttää myös Trumpin käynnistämää globaalia kauppasotaa.