Pasi Toivonen Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessoriksi

– Tehtävään saatiin tänä vuonna ennätysmäärä hakemuksia, joten saimme valita uuden työelämäprofessorin todella runsaslukuisesta joukosta ansioituneita journalismin ammattilaisia, kertoo viestintätieteiden yksikön päällikkö Marko Ala-Fossi.

Pasi Toivonen on tullut tunnetuksi muun muassa Ajankohtaisen kakkosen toimittajana, juontajana ja tuottajana sekä Yle Perjantain ja Perjantai-dokkarien tuottajana. Vuosina 2022–2024 hän työskenteli Ylen Afrikan-kirjeenvaihtajana. Tällä hetkellä Toivonen toimii toimittajana Yle Uutisten syventävien sisältöjen toimituksessa.

Toivosen työelämäprofessuurivuoden kantavana teemana on ihminen.

– Ihmisjournalismia, dokkareita ja mobiilijournalismia, kiteyttää Toivonen ensi vuoden suunnitelmat.

– Tärkeintä näinä myllerryksen aikoina on journalistin kyky kohdata ihminen, luoda luottamuksellisia suhteita haastateltaviin ja tehdä journalismia yli ideologisten ja kulttuuristen rajojen. Meidän on tehtävä sitä, mihin tekoäly ei pysty.

Syksyn aikana opiskelijat pääsevät tekemään dokumenttimuotoista journalismia. Keväällä 2026 puolestaan käynnistyy mobiilijournalismin työpaja, jossa perehdytään kevyen teknologian hyödyntämiseen journalistisessa työssä.

– Ulkomaan kirjeenvaihtajana kirjoitin, kuvasin ja leikkasin itse. Tein juttuja sekä verkkoon, radioon että televisioon. Nykyään tällainen moniosaaminen on arkea, ja siihen myös opetuksessa keskitymme, Toivonen kertoo.

Teknisten tuotantovälineiden kehitys ja halpeneminen mahdollistavat uuden tavan tehdä journalismia, toteaa Toivonen.

– Puhun usein kameran ulkoiluttamisesta. Kyse ei ole vain tekniikasta vaan siitä, miten kohtaamme ihmisiä kameran kanssa, Toivonen kuvailee.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani Jyrki Vuorinen pitää journalistiikan vuosittain vaihtuvaa työelämäprofessuuria erinomaisena keinona tuoda opetukseen uusinta työelämätietoa ja vankkaa käytännön kokemusta.

– Pasi Toivosella on mittava työura ja runsaasti kokemusta jaettavana. Erityisesti valintaan vaikutti hänen suunnitelmansa audiovisuaalisen journalismin opetuksesta, Vuorinen toteaa.

Journalistiikan vierailijaprofessuuri, nykyisin työelämäprofessuuri, on ollut osa Tampereen yliopistoa vuodesta 2007. Professuurin tavoitteena on tuoda opetukseen ajankohtaista työelämätietoa sekä syventää opiskelijoiden ymmärrystä journalismin käytännöistä ja haasteista. Lukuvuonna 2024–2025 tehtävää hoitaa Laura Saarikoski.

Pasi Toivonen itse on Tampereen yliopiston alumni ja odottaa tulevaa vuotta innolla.

– Odotan tätä tehtävää iloisella ja nöyrällä mielellä. Toivon, että voin olla opiskelijoille hyödyksi ja antaa opiskelijoille valoisaa ja myönteistä näkymää journalismin tulevaisuuteen. Vastuulliselle journalismille on jatkossakin kysyntää. Tämä on hieno ammatti. On hienoa saada työkseen tavata ihmisiä ja kertoa heidän tarinoitaan – ja yrittää ymmärtää, että mistä tässä meidän maailmassamme on kysymys.