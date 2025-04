Aluehallitus käsitteli vastinetta Valviralle: kiireettömän erikoissairaanhoidon jonoja lyhennetään

Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira on 20.3.2024 määrännyt, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen on järjestettävä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy lainmukaiseksi 31.3.2025 mennessä. Pohde on tehnyt Valviralle selvityksen siitä, miten lainmukaiseen tilanteeseen päästään.

Hoitoa odottavien määrä on kääntynyt selvään laskuun, mutta kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy ei vielä toteudu tavoitteiden mukaisesti. Pohde jatkaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on purkaa hoitojonot ja ehkäistä pitkien jonojen syntyminen jatkossa.

Hoitojonojen kasvu on saatu pysäytettyä

Hoito- ja palvelujonot ovat kasvaneet Pohjois-Pohjanmaalla jo hyvinvointialuetta edeltävinä vuosina muun muassa koronapandemian ja yliopistosairaaloihin kohdistuneiden työtaistelutoimien aikana. Hoitojonojen kasvu on saatu pysäytettyä eri toimilla, mutta jonot ovat edelleen pitkät.

Maaliskuun lopussa suurin osa eli 79 prosenttia kiireettömästä erikoissairaanhoidosta toteutui kuuden kuukauden kuluessa. 21 prosenttia hoitoa tarvitsevista eli 3153 henkilöä oli odottanut hoitoa yli kuusi kuukautta. Hoitoa yli kuusi kuukautta odottaneiden kokonaismäärä on laskussa. Eniten pitkään odottaneita on kirurgian erikoisaloilla.

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa 17,6 prosenttia eli 57 henkilöä oli odottanut hoitoonpääsyä yli kolme kuukautta eli yli lakisääteisen ajan. Yli 18-vuotiaiden psykiatrisessa hoidossa on hoitojonoja erityisesti Oulun alueella.

Kaikki päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa vaativat potilaat pystytään hoitamaan tavoiteajassa.

Hoitojonoja puretaan viiden miljoonan euron erillismäärärahalla

Vuoden 2025 talousarviossa hoitojonojen purkamiseen on kohdennettu viiden miljoonan euron erillismääräraha. Pohde on nostanut jonojen purkamisen yhdeksi vuoden tärkeimmistä painopisteistään.

Erillismäärärahasta 3,6 miljoonaa euroa kohdennetaan somaattiseen erikoissairaanhoitoon ja 1,4 miljoonaa euroa psykiatriaan.

Määräraha kohdennetaan pääosin oman toiminnan lisäämiseen erikoissairaanhoidossa. OYSissa on avattu kaksi leikkaussalia, joissa leikataan hoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita. Pisimmät hoitojonot ovat ortopedian, traumatologian ja gastroenterologian erikoisaloilla.

Potilaita on ohjattu myös muille hyvinvointialueille potilaan valinnanvapauteen perustuen. Jononpurkua tehdään lauantaisin paikallisen lisätyösopimuksen turvin.

Lisäksi jonoja lyhennetään vapaaehtoisen lisätyön ja bonuspotilasmallin avulla. Bonuspotilasmalli sisältää henkilökunnalle maksettavan kannustimen, jos he hoitavat tietyn määrän potilaita yli normaalin työmäärän.

Psykiatrian osalta määrärahaa kohdennetaan käytäntöjen muuttamiseen ja henkilöstön rekrytointiin. Painopistettä siirretään perustasolle ja avohoitoa kehitetään. Kehitettäviä palveluita ovat esimerkiksi perhekeskusmalli, aikuistuvien nuorten hoitomalli ja pitkään sairastavien hoidon jatkuvuusmalli. ADHD:n hoidossa on otettu käyttöön digitutkimuspolku, joka nopeuttaa diagnoosia ja hoidon aloitusta.

Toiminnan kehittämisen tavoitteena on ehkäistä pitkien jonojen syntyminen jatkossa. Toimenpiteiden tehokkuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

