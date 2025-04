Maastopalovaroitus voimassa Keski-Suomessa

Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen antama varoitus, jonka aikana avotulen teko on kielletty, koska maastopalon riski on erityisen suuri. Avotulta on sellainen tulenteko, jossa tuli voi päästä irti maapohjan kautta tai kipinästä.

Maastopalo voi syttyä monista eri syistä, kuten ihmisten toiminnasta tai puhtaasti huonosta tuurista. Suuri osa paloista voitaisiin kuitenkin ennaltaehkäistä. Kuivissa olosuhteissa ja erityisesti maastopalovaroituksen ollessa voimassa pitää välttää kaikenlaista tulenkäyttöä, viivästyttää roskien polttamista ja kulottamista, kunnes maa on kosteampi, hävittää tupakantumpit huolellisesti ja valmistautua tulen sammuttamiseen omatoimisesti tulta käsiteltäessä.

Näin pääsiäisen alla voimassa olevalla varoituksella voi olla vaikutusta pyhien viettoon:

– Monen pääsiäisperinteisiin kuuluu pääsiäiskokko. Jos kuitenkin maastopalovaroitus on voimassa, kokko pitää jättää polttamatta, päivystävä päällikkö Mikko Thusberg Keski-Suomen pelastuslaitokselta kehottaa.

Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta voi tarkistaa ajankohtaiset varoitukset.

Maastopalokausi alkaa jo keväällä

Vuonna 2024 Keski-Suomessa syttyi 120 maastopaloa. Maastopalokausi alkoi huhtikuussa ja yli puolet koko vuoden maastopaloista syttyi toukokuussa.

Keväällä tuli pääsee leviämään helposti herkästi syttyvää kuloheinää pitkin. Kuloheinä eli edellisten vuosien kuivunut heinä toimii tehokkaana polttoaineena palolle. Pienikin kipinä voi sytyttää sen ja aiheuttaa nopeasti etenevän maastopalon. Keväällä myös luonnossa liikkuminen yleistyy ja mökkikausi alkaa, mikä lisää tulenkäyttöä kuivassa maastossa ja näkyy maastopalotilastoissa.

Maastopalovaroitus voi olla voimassa, vaikka sää olisi hyvinkin viileä ja maassa vielä lunta. Toisaalta tulen käsittelyssä on oltava huolellinen myös silloin, kun maastopalovaroitus ei ole voimassa.

– Kevät ja kesä ovat kuivaa aikaa ja maastopalon vaara voi olla olemassa, vaikka maastopalovaroitusta ei olisi annettu. Esimerkiksi tuulinen sää voi aiheuttaa palon nopean leviämisen. Tulen sytyttäjä on aina vastuussa ja velvollinen käsittelemään tulta varovaisuutta noudattaen, Thusberg muistuttaa.