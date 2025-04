Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtoyhteyden korjaustyöt alkavat toukokuussa

Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtoyhteyden varsinaiset korjaustyöt päästään aloittamaan toukokuun lopussa. Korjaustöiden arvioidaan kestävän kaksi kuukautta ja yhteyden odotetaan palaavan kaupalliseen käyttöön 15.7.2025.

EstLink 2 -merikaapeliyhteydellä on helmi- ja huhtikuun aikana tehty jo valmistelevia töitä, joiden aikana vaurioitunut kaapeliosuus on nostettu ylös tarkempia tutkimuksia varten ja jäljelle jääneiden kaapeliosuuksien toimivuus testattu. Valmistelevilla töillä on pyritty vähentämään varsinaisiin korjaustöihin liittyviä riskejä ja saatu tarkennettua korjaussuunnitelmaa.

- Merikaapelia korvataan merenpohjassa uudella kaapelilla noin kilometrin matkalla. Näin mittavien korjaustöiden toteuttaminen on edellyttänyt yksityiskohtaista suunnittelua ja vaatii myös tätä varten erikoisvarustellun aluksen niiden tekemiseen. Korjaustöitä on suunniteltu ja valmisteltu tammikuusta lähtien tiiviissä yhteistyössä työt toteuttavan Nexansin kanssa, yksikön päällikkö Kimmo Nepola toteaa.



Kaapeliyhteys on valmis palaamaan kaupalliseen käyttöön, kun korjaustyöt ovat valmistuneet ja kaapeliyhteyden toiminnan varmistavat testit on suoritettu onnistuneesti loppuun. EstLink 2 -yhteyden palaamisesta kaupalliseen käyttöön tiedotetaan erikseen korjaustöiden valmistuttua.



