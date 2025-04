Hoitojonoja on saatu purettua Pirkanmaan hyvinvointialueella

Erikoissairaanhoidossa kiireettömään hoitoon on päästävä viimeistään kuuden kuukauden päästä lähetteen saapumisesta. Lasten- ja nuorisopsykiatriassa hoitoon pitää päästä kolmessa kuukaudessa. Nämä tavoiteajat on saavutettu Pirkanmaan hyvinvointialueella gastrokirurgiassa, urologiassa, yleiskirurgiassa, keuhkosairauksissa, fysiatriassa, psykiatriassa ja Taysin lastenpsykiatriassa.

Tilanteen parantamiseksi on tehty paljon muutoksia toimintaan. Esimerkiksi lähetteiden käsittelyä ja jonotilanteen seurantaa on tehostettu ja ohjeita ja toimintatapoja on tarkennettu. Myös digitaalisia työkaluja on otettu käyttöön aiempaa kattavammin. Jonoja on purettu myös tekemällä toimenpiteitä lisätöinä tai osittain käyttämällä ostopalveluja. Aiempaa tarkempi työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on helpottanut tilannetta joillakin erikoisaloilla.

Lakisääteisen enimmäisajan ylittäviä jonoja on edelleen muun muassa tekonivelkirurgiassa, jossa hoitovelkaa on kansallisestikin. Myös silmätaudeissa, korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa sekä nuorisopsykiatriassa on vielä haasteita hoitoon pääsyssä Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidossa. Lasten- ja nuorisopsykiatriaa on järjestelty uudestaan tämän kevään aikana, ja kaikki erikoissairaanhoito on keskitetty 1.4.2025 alkaen Taysin sairaalapalvelulinjalle. Samalla perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja on vahvistettu.

– Vaikka kaikkia haasteita ei vielä ole saatu ratkaistua, Pirkanmaan hyvinvointialueen tekemien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät jo useilla aloilla positiivisesti, toteaa johtajaylilääkäri Olli Leppänen sairaalapalveluista.

– Aikuispsykiatrian kehittämisohjelmasta on saatu hyviä tuloksia. Tämä antaa vahvaa uskoa, että myös nuorisopsykiatrialla saavutetaan lainmukainen hoitotakuu vuoden 2025 aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi maaliskuussa 2024 Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämään kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lain mukaiseksi maaliskuun 2025 loppuun mennessä. Selvitys hoitoon pääsystä on nyt valmistunut ja lähetetty Valviraan.



Pirkanmaan hyvinvointialueella erikoissairaanhoitoa tuotetaan Taysissa, Coxassa ja Sydänsairaalassa. Lasten- ja nuorisopsykiatriasta on lisäksi vastannut osittain lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja maaliskuun loppuun asti. Hoitoon pääsyn tietoja seurataan potilastietojärjestelmästä, ja Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla tietoja julkaistaan Hoitoon pääsy ja odotusajat -sivulla osoitteessa pirha.fi/asiakkaalle/hoitoon-paasy-ja-odotusajat.