Huhtasuon palvelutalon tulipalosta aiheutui savu- ja kosteushaittoja

Huhtasuon palvelutalossa Jyväskylässä syttyi palamaan mikroaaltouuni tänään keskiviikkona 16.4.2025 kello 10.35. Kolmannen kerroksen keittiötila oli palon seurauksena täynnä savua. Automaattinen sammutusjärjestelmä sammutti palon nopeasti eikä se päässyt leviämään muualle. Henkilövahinkoja ei sattunut. Pelastuslaitos kävi varmistamassa, että palo on sammunut. Palvelutalon tilat on tuuletettu ja toiminta on päässyt jatkumaan normaalisti.

– Henkilökunta toimi tilanteessa ripeästi ja siirsi asukkaat päiväsalista turvalliselle alueelle palo-oven taakse. Palosta aiheutuneiden savu- ja kosteushaittojen takia asukaskeittiö joudutaan remontoimaan. Tilanne täällä on nyt rauhallinen, mutta olemme vielä yhteydessä kaikkiin palvelutalon asukkaiden omaisiin, kertoo palveluvastaava Satu Sonkamuotka.

Huhtasuon palvelutalo on Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, joka sijaitsee Suluntiellä Jyväskylässä.