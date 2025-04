SDP:n Näkkäläjärvi: Suomalaisen demokratian on pystyttävä parempaan

- Hylättyjen äänien määrä on huolestuttava, ja on tärkeää saada selvyys siihen, mistä tavallista suurempi luku johtuu. On hyvä, että oikeusministeriö tarttui ehdotukseemme ja ilmoitti välittömästi ottavansa asian vakavasti ja ryhtyvänsä selvittämään asiaa. Demokratian kannalta näin vakavaan asiaan on kaikkien vastuullisten suhtauduttava nöyrästi.

- Hylättyjä ääniä ei pidä laittaa kansalaisten osaamattomuuden piikkiin, vaan on vaalien järjestäjien vastuulla huolehtia siitä, että äänestysprosessi on tehty riittävän helpoksi ja selkeäksi, jotta virheiltä vältytään. Äänestäjille on kerrottava myös selvästi, että virheen sattuessa heillä on oikeus pyytää uusi äänestyslappu, Näkkäläjärvi korostaa.

Vaalien järjestäjien on varmistettava, että äänestäminen on helppoa ja kaikki ovat tietoisia äänioikeudestaan. Äänestyspaikkoja on oltava riittävästi tarjolla paikoissa, joissa ihmiset muutenkin aikaansa viettävät. Samoin vaalivirkailijoita on oltava tarpeeksi, jotta äänestyspaikat eivät ruuhkaudu, Näkkäläjärvi muistuttaa.

- Uutisissa on kerrottu tapauksista, joissa jopa yli tunnin mittaiset äänestysjonot ovat saaneet ihmiset luovuttamaan ja jättämään äänestämättä. Näin ei voi olla, vaan meidän on jatkossa pystyttävä parempaan.

Myös vaalien ehdokasasettelua on uudistettava vastaamaan paremmin nykypäivää, vaatii Näkkäläjärvi. Tällä hetkellä ehdokkaaksi voi ilmoittautua vain paperisella, käsin täytettävällä lomakkeella.

- Hallitusohjelmassa on kirjaus sähköisen ehdokasasettelun mahdollistamisesta jo vuoden 2025 alue- ja kuntavaaleissa. Asialle on laaja hallitus-oppositiorajat ylittävä poliittinen tuki, mutta asiaa ei ole toteutettu. Seuraaviin eduskuntavaaleihin mennessä tämä asia on saatava kuntoon, jotta vältytään turhalta paperirallilta. Odotan, että oikeusministeriö ryhtyy asiassa määrätietoisiin toimenpiteisiin välittömästi.