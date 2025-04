Uutuusromaani yksinäisyydestä ja sen käsittelemisestä

Esikoisromaani äidistä, tyttärestä, valintojen seurauksista ja puutarhasta 14.4.2025 11:46:35 EEST | Tiedote

Leenamaija Forsberg-Johannessonin romaani Unilitu, uunilintu on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Kameliat ja daaliat kukkivat loppukesän tukholmalaisessa puutarhassa, kun Pinja kattaa juhlapöydän, pakkaa odottamatta reppunsa ja katoaa. Äiti Diisa päätyy etsimään tytärtään Tukholmasta, Ruotsista ja lopulta Euroopan mantereelta. Matkallaan Diisan on uskallettava kohdata oma alaston itsensä ja nuoruutensa kipeim­mät tapahtumat ajalta, jolloin lapsen elämä sai alkunsa. Pinjan on puolestaan kyettävä elämään ja kokemaan maailma äidin puutarhan taikapiirin ulkopuolella. Unilintu, uuni­lintu on moderni muunnos Persefone-myytistä, ja se käsittelee rakkautta, valintoja ja niiden seurausten kohtaamista sekä ihmisen pyrkimystä olla uskollinen itselleen. Valheella on pitkät jäljet, sanotaan, eikä absoluuttista totuutta ole olemassa. Mutta voiko epärehellisyyden antaa anteeksi? Voiko valheen lausuja antaa anteeksi itselleen? Leenamaija Forsberg-Johannesson on tukholmalainen kirjailija, erit