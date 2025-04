Kannanotto: Rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen edellyttävät korvamerkittyä rahoitusta

Suomen hallituksen valmistelema rahapelilainsäädännön uudistus on historiallisen suuri askel digitaalisen rahapelaamisen sääntelyn ja markkinan avaamisen suuntaan. Hallitusohjelmassa uudistuksen yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteeksi määriteltiin rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen.

Todellisuudessa uudistusta on tehty vahvasti rahapeliyhtiöiden toiveista käsin ja rahapelihaittojen ehkäisy on unohdettu. Rahapelijärjestelmän uudistus lisää rahapelien näkyvyyttä ja saatavuutta, minkä seurauksena rahapelihaitat uhkaavat kääntyä Suomessa kasvuun. Tältä osin uudistus on ristiriidassa hallituksen omien tavoitteiden kanssa.

Me rahapelihaittatyötä tekevät järjestöt – A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sininauhaliitto, Sosped-säätiö ja Takuusäätiö – vaadimme, että uudistettavassa rahapelilainsäädännössä säädetään rahapelituottojen korvamerkitsemisestä rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen oikeuskanslerin esittämän linjauksen mukaisesti. Kansainvälisesti mallia on mahdollista ottaa Hollannista ja Iso-Britanniasta. Tämä on välttämätöntä, jotta uudistus vastaa asetettuihin tavoitteisiin vähentää rahapelien aiheuttamia haittoja ja täyttää yhteiskunnallisen vastuunsa rahapelaajien suojelusta.

Oikeuskanslerin 7.2.2025 rahapelilain (HE 16/2025 vp) ennakkotarkastuslausunnossaan esittämät huomiot korostavat, että rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kokonaisuudelle tulisi turvata lainsäädännössä selkeä, vakaa ja riittävä rahoitus. Oikeuskansleri toteaa tarkastuslausuntonsa yhteenvedossa: “Hallituksen esitykseen sisältyy paljon oikeudellisia ongelmia, jotka kietoutuvat pääosin tavalla tai toisella ehdotetun sääntelyn haitallisiin vaikutuksiin.”

Oikeuskanslerin mukaan olisi perusteltua harkita mahdollisuutta säätää rahapelituottojen käytöstä tarkemmin ja kohdentaa peliyhtiöiden voitoista tietty osuus suoraan haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Tällainen korvamerkintä lisäisi lainsäädännön johdonmukaisuutta ja uskottavuutta sekä vahvistaisi rahapelihaittojen torjunnan pitkäjänteistä resursointia.

Rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen eivät saa jäädä rahapelijärjestelmäuudistuksessa toissijaisiksi tavoitteiksi. Oikeuskansleri pitää moitittavana, että esitettyjä kehitysehdotuksia ei ole aikataulusyistä selvitetty eikä niiden vaikutuksia arvioitu huolellisesti. Tämä herättää perustellun kysymyksen siitä, miksi kiire on ohjannut valmistelua niin, että haittojen ehkäisyä tai vähentämistä ei ole huomioitu riittävästi.

Historiallisen suuren rahapeliuudistuksen sosiaalisesti kestävä ja hyväksyttävä toteutus edellyttää myös taloudellista sitoutumista rahapelihaittojen ehkäisyyn. Rahapelipolitiikan keskiössä on oltava ihmisten hyvinvointi, ei rahapeliteollisuuden voitontavoittelu.

Allekirjoittajat:

Juha Mikkonen, toiminnanjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Hannu Jouhki, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö

Pekka Lund, toiminnanjohtaja, Sininauhaliitto

Juha Pantzar, toimitusjohtaja, Takuusäätiö

Lassi Rajamäki, toiminnanjohtaja, Sosped-säätiö

