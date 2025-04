Greenpeace metsätoimijoille - Stop pelottelulle! Kuunnelkaa kansaa

Joukko metsäalan toimijoita, mukaan lukien valtion omistama Metsähallitus Metsätalous Oy, julkaisi tänään ilmastolain hiilineutraalius 2035 -tavoitetta koskevan selvityksen, jota julkisuudessa on jo ennakkoon ehditty kutsua “ilmestyskirjaksi”. Julkaisulta odotetaan siis karmeita lukuja siitä, kuinka ilmastotavoitteesta kiinni pitäminen kurjistaisi metsäalaa.

Tilaisuutta kommentoimaan on kutsuttu liikenneministeri Lulu Ranne, joka on tunnettu räikeistä IPCC:n ilmastotiedettä ja ilmastotoimia kritisoivista näkemyksistään.

Greenpeace peräänkuuluttaa keskusteluun ratkaisukeskeisyyttä

“Pelottelu alkaa jo riittää. Viimeiset vuodet on kuultu jatkuvaa pelottelua siitä, kuinka ilmasto- ja luontotavoitteet koituvat Suomen metsäteollisuudelle kohtaloksi. Sääntelyä on vastustettu yksi toisensa jälkeen. Kauhukuvissa vellomisen sijaan pitäisi saada katse eteenpäin ja ratkaisuihin”, toteaa Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen.



“Tilanne ei ole metsäalalle helppo, mutta muutostarve on ilmeinen. Metsien käyttö on ollut liian rajua. Seuraukset näkyvät paitsi hiilinielun katoamisena myös köyhtyvänä luontona ja tummuvina vesinä. Samalla jalostusarvo mataa, kuitupuuta päätyy polttoon ja tukkia ajetaan sellutehtaille. Asioita voidaan ja kannattaa tehdä fiksummin, kun hallitaan muutoksia, jotka ovat joka tapauksessa edessä.”



“Metsäteollisuus vastusti aikanaan kiivaasti myös EU:n päästökauppaa, joka nyt on keskeinen veturi investoinneille, taloudelle ja työpaikoille Suomessa. Tämä on hyvä pitää mielessä.”



Hiilineutraali 2035 -tavoitteella on suomalaisten vahva tuki



Metsäalan toimijoiden avaus ilmastolain hiilineutraali 2035 -tavoitteesta luopumisesta on kirvoittanut keskustelua, jonka myötä tavoitteen tueksi ovat omilla kannanotoillaan tulleet mm. Elinkeinoelämän keskusliitto, Euroopan suurin ilmastoyritysverkosto CLC, AKAVA, STTK, SAK sekä iso joukko muita toimijoita.

Kansalaisten mielipiteitä mittaavan tuoreen Ilmastobarometrin mukaan 62 % vastaajista katsoo, että Suomen tulee tehdä riittäviä ilmastotoimia, jotta Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Peräti 75 % näkee, että metsien hakkuisiin ja hoitotapoihin tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta hiilinielut säilyvät.

“Vetoamme metsäalaan: kuunnelkaa kansalaisia. Ollaan sellainen esimerkki, jota maailma kipeästi kaipaa. Ja hoidetaan myös metsänomistajille vihdoin ne kannusteet hiilensidontaan, joita he ovat pitkään odottaneet! Maaliin ei päästä hetkessä, mutta tärkeintä on aloittaa matka nyt.”

“Rikas luonto ja pohjoinen ilmasto ovat suomalaisille äärettömän tärkeitä. Metsät ovat tärkeitä. Työpaikat ja teollisuus ovat tärkeitä. Ja juuri Suomessa nämä osataan kyllä yhdistää, kun vaan halutaan. Suomen on oltava luottopelaaja, kun ilmastokriisiä ja luontokatoa selätetään. Luotettava sivistysmaa, joka hoitaa oman tonttinsa”, linjaa Kosonen.

Tänään julkistetun selvityksen ovat tilanneet Bioenergia ry, Koneyrittäjät ry, METO Metsäalan Yrittäjät ry, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Metsähallitus Metsätalous Oy, MTK ry, Sahateollisuus ry ja SLC rf. Kyseessä on pitkälti sama joukko, joka maaliskuussa esitti hiilineutraalisuus 2035 -tavoitteesta luopumista.

Orpon hallitukselta odotetaan linjauksia ilmastotoimista ensi viikon puoliväliriihestä.



Tilannekatsausta ilmastolakia ja hiilineutraliuustavoitetta koskevasta keskustelusta sekä tarvittavista päätöksistä on koostettu Greenpeacen blogiin.

Greenpeacen kylttien tekstit: