Jatke remontoi ja laajentaa Sunan koulun Espoossa

Sunan koulu on vuonna 1985 valmistunut vajaan 300 oppilaan alakoulu. Huonokuntoinen rakennus on tullut käyttöikänsä päähän. Jatke Toimitilat Oy peruskorjaa ja laajentaa koulun vastaamaan alueen kasvavan väestön tarpeita.

Yhteiseen maaliin

Jatke toteuttaa Sunan koulun remontin projektinjohtourakkana yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Urakkaan sisältyi noin puolen vuoden mittainen kehitysvaihe, jossa Jatke vastasi hankkeen toteutussuunnittelun ohjauksesta. Kehitysvaiheen aikana haettiin yhdessä tilaajan kanssa ratkaisut, joilla hanke saatiin mahtumaan tavoitebudjettiin niin, että koulun toiminnallisuus säilyi.

”Yhteistyö tilaajan kanssa on ollut sujuvaa yhteiseen maaliin pelaamista. Asioista on keskusteltu ja päätökset eri ratkaisuista on tehty yhdessä”, kuvailee korjausrakentamisen yksikönjohtaja Reima Liikamaa Jatkeelta.

Tilaaja on samoilla linjoilla.

”Kaikki sovitut asiat on pidetty ja yhteistyö on ollut erinomaista”, kiittää hankepäällikkö Markus Salin Espoon kaupungin tilapalveluista.

Ympäristön ehdoilla

Yhteistyö on ollut tiivistä myös Espoon ympäristöviranomaisten suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia lähiympäristöön ehkäistään aktiivisesti. Työmaan vesille esimerkiksi tehdään kolminkertainen suodatus ennen kuin ne lasketaan hulevesiverkkoon.

”Viranomaisten kanssa on kehitysvaiheen aikana soviteltu suunnitelmia ja toteutuksen aikaisia ratkaisuja. Seuraamme viereisen Solisevanpuron veden laatua säännöllisesti ja raportoimme siitä tilaajalle kuukausittain koko työmaan toiminnan ajan”, Liikamaa kertoo.

Vanhan koulun purkutyöt käynnistyivät syyskuussa 2024. Rakennus on purettu kantavaan runkoon asti, ja uudelleenrakennus on käynnistynyt. Kunnostettavien entisten tilojen lisäksi rakennetaan yli 2 000 neliön laajennusosa, johon tulee liikunta- ja muita opetustiloja. Urakka valmistuu syyslukukaudeksi 2026.

Mitä rakennetaan?