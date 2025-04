Kommentti: Valtion tukemien asuntojen vuokrien kasvuvauhti on hidastunut entisestään

Suuria eroja eri kokoisten vuokra-asuntojen välillä ei koko maan tasolla ollut, mutta kaksioiden vuokrat kohosivat vuodessa eniten (+4,5 %) ja kolmioiden vähiten (+3,9 %). Suurimmat vuokrankorotukset valtion tukemissa vuokra-asunnoissa osuivat suurimpiin kaupunkeihin: Turussa (+6,0 %), Joensuussa (+5,2 %), Helsingissä (+5,0 %), Tampereella (+4,7 %) ja Espoossa (+4,5 %) vuokrat nousivat koko maan keskiarvoa enemmän. Toisaalta joissain suurissa kaupungeissa vuokrankorotukset olivat kuitenkin selvästi keskimääräistä tasoa maltillisempia. Tällaisia kaupunkeja olivat esimerkiksi Vantaa (+2,8 %), Kuopio (+2,7 %) ja Lahti (+2,1 %).

- Valtion tukemien asuntojen vuokrissa näkyy edelleen aikaisemmin vallinnut korkea korko- ja inflaatiotaso. Vaikka markkinakorot ovat tulleet alaspäin viime syksystä lähtien, korontarkistuksia tehdään vuosittain tai puolivuosittain. Lisäksi on otettava huomioon, että vuokranmuutoksia tehdään tyypillisesti vain kerran vuodessa, joten korkokustannusten lasku saattaa näkyä jopa yli vuoden viiveellä asukkaan maksamassa vuokrassa. Valtion tukemien asuntojen vuokrat määräytyvät kuitenkin omakustannusperiaatteella, joten on selvää, että alhaisemmat kustannukset tulevat näkymään maltillisempina vuokrankorotuksina. Tälle saatiinkin nyt oikeastaan jo vahvistusta, kun vuokrien vuosimuutos hidastui selvästi viime vuodesta. On tosin mielenkiintoista havaita useammankin prosenttiyksikön eroja suurtenkin kaupunkien välillä. Nämä voivat johtua muun muassa erilaisesta kulurakenteesta, korontarkistussyklistä tai tulevista investoinneista, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n ekonomisti Eetu Kauria arvioi.