Pääsiäinen on perinteiden ruokajuhla: hittimaku pistaasi kivunnut perinteisten makujen rinnalle

Takaisinveto: suklaassa salmonellariski 4.4.2025 19:36:48 EEST | Tiedote

Lidl vetää myynnistä erän Way To Go -merkin maitosuklaata maussa mantelikaramelli & merisuola. Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 19.2.2026. Takaisinveto tehdään, koska kyseisen erän tuotteissa on salmonellariski.