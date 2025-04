EVA: Suomalaiset valmiita veronkevennyksiin talouskasvun edistämiseksi – kasvutoimet saavat laajaa kannatusta

EVAn kevään 2025 Arvo- ja asennetutkimuksessa kysyttiin suomalaisten suhtautumista Risto Murron työryhmän esittämiin kasvutoimiin sekä muihin julkisuudessa esillä olleisiin ehdotuksiin, joilla talouskasvua voitaisiin vauhdittaa. Valtaosa suomalaisista suhtautuu avoimesti esitettyihin talouskasvua vauhdittaviin politiikkatoimiin.

Eniten kannatusta saa ehdotus perintö- ja lahjaverotuksen keventämisestä yrittäjien sukupolvenvaihdosten yhteydessä: 61 prosenttia suomalaisista suhtautuu tähän ehdotukseen myönteisesti. Enemmistö (59 %) suhtautuu myönteisesti myös verotuksen alentamiseen siten, ettei lisätulosta tarvitsisi maksaa puolta enempää veroa. Verohelpotuksia yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan tukee 56 prosenttia ja päästöttömiin investointeihin 50 prosenttia.

Yritysverotuksen yleinen keventäminen saa selvästi ristiriitaisemman vastaanoton. Ehdotusta alentaa yhteisövero 20 prosentista 15 prosenttiin kannattaa 37 prosenttia suomalaisista ja vastustaa 30 prosenttia. Sen sijaan ajatus luopua perintöverosta ja paikata verovaje luovutusvoittoveroa kiristämällä saa tukea 42 prosentilta, mutta samalla 29 prosenttia suhtautuu ehdotukseen kielteisesti.

"Veronkevennykset ovat nopeimmin vaikuttava kasvutoimi, joka hallituksella on käytössään. Koska julkinen talous on tiukalla, suomalaiset kohdistaisivat kevennykset kasvun edistämisen kannalta vaikuttavimpiin kohteisiin sen sijaan, että verotusta kevennettäisiin kaikilta", sanoo EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Kasvutoimiin suhtaudutaan myönteisemmin hallitus- kuin oppositiopuolueiden kannattajien keskuudessa, erityisesti kokoomuksen äänestäjät tukevat veronkevennyksiä. Perussuomalaisten kannattajat eivät usko päästöttömän tuotannon investointien verohelpotuksiin, eivätkä keskustan kannattajat yhteisöveron alentamiseen 15 prosenttiin.

SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat suhtautuvat torjuvasti yhteisöveron alentamiseen ja perintöveron korvaamiseen luovutusvoittoverolla, mutta varsin myönteisesti vihreiden investointien ja t&k-toiminnan verohelpotuksiin, sekä vasemmistoliiton kannattajia lukuun ottamatta myös perintö- ja lahjaveron alentamiseen yritysten sukupolvenvaihdoksissa. SDP:n kannattajat puolestaan osoittavat laajahkoa (48 %) tukea korkeimpien rajaveroasteiden alentamiselle.

Myös valtion toimenpiteet kasvualojen tukemiseksi saavat kannatusta. Enemmistö (55 %) kannattaa valtion tukea puolustusteollisuudelle. Sen sijaan ehdotus valtion pörssiomistusten myymisestä ja varojen sijoittamisesta kasvuyrityksiin saa vain 21 prosentin kannatuksen ja 38 prosentin vastustuksen. Työperäisen maahanmuuton lupaprosessien sujuvoittamista kannattaa 51 prosenttia suomalaisista.

Tulokset perustuvat 2 070 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 12.-24.3.2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

