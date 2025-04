Kiitos kirjasta -palkinto Markus Nummelle

Palkintoperustelut:

”Käräjät on vaikuttava teos, jossa on potentiaalia seuraavaksi suureksi kansalliseksi klassikoksi. Teos puhuttelee hyvin erilaisia lukijoita, mikä näkyy kirjan suosiossa ja siitä saadussa ylistävässä palautteessa. Teksti on selkeää ja helposti lähestyttävää, joten taitavasti rakennettu ja taiteellisesti korkealaatuinen teos sopii monenlaisille lukijoille.

Nummen kirjan kertojat antavat äänen ja toimijuuden syrjästäkatsojille, joiden paikka agraarissa yhteisössä on tarkkaan rajattu ja ahdas, vaikka tunnustettu. Samalla teos kuorii kerros kerrokselta esiin kontrollin ja vallan rakenteet. Kirjailijan hyvin tekemä pohjatyö näkyy tekstissä. Historiallisuudestaan huolimatta teos on ajankohtainen ja ajatuksia herättävä. Paksun romaanin imu pitää otteessaan ja lukiessa toivoo, että tarina jatkuisi vielä pitkään."

Markus Nummen Käräjät sijoittuu kevääseen 1938. Nuori etsivä saapuu ensimmäiselle komennukselleen pieneen pitäjään Etelä-Pohjanmaalla tutkimaan sikiönlähdetysepäilyä. Mieleltään järkkynyt, koko kylän tuntema Vilja-täti sysää liikkeelle tapahtumaketjun, jonka päätteeksi käräjille joutuu yli neljäkymmentä ihmistä. Mutta mitä Viljalle itselleen on tapahtunut? Kenelle tuomio lopulta julistetaan? Kuka on uhri ja kuka rikollinen, ja onko kukaan syytön? Joku tietää ja on valmis säilyttämätään salaisuutensa läpi vuosikymmenten.

Käräjät on sekä lukijoiden että kriitikoiden ylistämä ja rakastama romaani. Muun mussa Helsingin Sanomat kirjoitti siitä näin: ”Käräjät on suurteos, jonka jokainen ajatus kerrostuu eheästi toisensa päälle, yksittäisistä kielikuvista ja murresanoista koko draaman kaareen. Bravo!”

Kiitos kirjasta -palkinto kirja-alan ammattilaisten tunnustus kirjailijalle, jonka edellisenä vuonna ilmestynyt kaunokirjallinen teos on ollut erityisen virikkeitä antava.