Aluevaalilautakunta vahvisti aluevaalien tuloksen Pohjois-Pohjanmaalla

Aluevaalilautakunta vahvisti keskiviikkona 16.4. pidetyssä kokouksessaan aluevaalien tuloksen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kuntien keskusvaalilautakuntien suorittaman tarkastuslaskennan jälkeen vaalien alustava tulos muuttui Suomen Keskustan ja Sosialidemokraattisen Puolueen aluevaltuutettujen osalta.

Pohteen aluevaltuuston suurin puolue on Suomen Keskusta. Aluevaltuutettuja puolueella on 29. Toiseksi suurin puolue on Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Aluevaltuutettuja SDP:llä on 13. Kolmanneksi suurin on Kansallinen Kokoomus. Puolue sai 12 aluevaltuutettua.

Muut aluevaltuuston paikat jakaantuivat seuraavasti: Vasemmistoliitto 10 paikkaa, Vihreä liitto 7 paikkaa, Perussuomalaiset 6 paikkaa ja Suomen Kristillisdemokraatit 2 paikkaa.

Aluevaalien virallinen tulos on nähtävillä oikeusministeriön ylläpitämällä tieto- ja tulospalvelusivulla osoitteessa https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2025/fi/lasktila.html.

Uusi valtuusto aloittaa toimintansa kesällä

Uuden aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään 2.6.2025 kello 9–15. Kokouksessa päätetään muun muassa aluevaltuuston puheenjohtajistosta ja Pohteen toimielinten, kuten aluehallituksen kokoonpanosta.

Kokousta voi seurata suorana Pohteen verkkosivuilla osoitteessa pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/aluevaltuusto.

Ennen työskentelyn aloittamista uusille aluevaltuutetuille järjestetään koulutusseminaari Kalajoella 29.–30.4.