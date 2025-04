Rukan Pipolätkä tuo Ruka-Kuusamon alueelle 1,5 miljoonaa euroa

Tammikuinen Pipolätkä on osoittautunut yhdeksi talven merkittävimmistä tapahtumista Ruka-Kuusamon alueella tuoden ison aluetaloudellisen vaikutuksen yhden viikonlopun aikana. Tapahtumaan osallistuu noin 3000 pelaajaa ja sen lisäksi vielä huolto- ja kannustusjoukkoja.

”Pipolätkä on erinomainen esimerkki tapahtumasta, joka on onnistunut luomaan loistavan paketin ajankohdan, kohderyhmän ja alueen erityispiirteiden yhdistämisellä. Pohjatyö on tehty hyvin ja nyt se kantaa hedelmää koko alueelle ja tapahtuman elinkaari on pitkä.”, iloitsee Ruka-Kuusamo Matkailun tapahtumapäällikkö Niina Kukka.

Hyvin toimiva tapahtumakonsepti on etu koko alueelle ja elinkeinoelämälle. Tällaisia lukuja aluetalouteen olisi hyvin vaikea korvata millään muulla toimenpiteellä.

Pipolätkä jatkuu Rukalla ainakin seuraavat kolme vuotta Ruka-Kuusamo Matkailun ja Pipolätkän tuottajan välisen sopimuksen myötä.

“Rukalla pysytään ja alue toimii tämän kaltaiselle tapahtumalle erinomaisesti. Kaikki palvelut ovat lähellä, niin majoitus, ravintolat kuin luistelujäätkin. Toki talvitapahtumissa on aina omat puuhansa lumen ja jään kanssa, milloin niitä on liikaa ja milloin liian vähän, mutta aina on olosuhteista selvitty yhteistyöllä hyvin”, kommentoi Pipolätkän tuottaja Jesse Koivurova.

Seuraavan kerran Pipolätkä järjestetään Rukalla 15.-17.1.2026.