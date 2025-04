Veikkauksen TotoTV:ssä suoria asiantuntijalähetyksiä pääsiäisenä myös Ruotsiin

- Lisäämme TotoTV:n tarjontaan sisältöä myös Ruotsin ravikohteista. Tavoitteena on antaa asiakkaillemme paras mahdollinen kokemus kohteista, jotka ovat Toto-pelikohteinamme. Ruotsin kohteiden lähetysmuutokset eivät aiheuta Suomen ravien kokonaispalveluun muutoksia, vaan lisäämme kokeilumielessä Ruotsin ravien suomenkielistä lähetysaikaa, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna kertoo.



- Uudet juontajat ja asiantuntijat ovat saaneet paljon positiivista palautetta sekä onnistuneet ammattitaidolla tehtävissään. On hienoa, että voimme tarjota heille myös lisää lähetysaikaa TotoTV:n pääkanavalla. Tämä tukee tietenkin myös pelikohteita. Silloin kun Ruotsissa on mielenkiintoista pelattavaa, on hyvä, että voimme tarjota myös suomenkielistä TV-sisältöä. Osa asiakkaistamme on toivonut tätä.



Ruotsin toivottuja asiantuntijalähetyksiä Kari Lähdekorven sekä muiden vaihtuvien kasvojen kera on tarjolla ensimmäisen kerran jo pääsiäisen aikana. Pitkäperjantain Färjestadin, lauantain Norjan Klosterskogenin sekä sunnuntain Rommen Toto75-kierrosten tapahtumia seurataan TotoTV:n pääkanavalla Suomen päätuotteiden väleissä.



Rommen Toto75-pelissä on multijackpotin myötä sunnuntaina jopa 5 miljoonan euron potti, joten kierros on pelimielessä poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Peliaika päättyy sunnuntaina klo 17.20. Sunnuntain multijackpot ja mahdollinen potti voivat kasvaa vielä merkittävästi, jos torstain, perjantain ja lauantain Toto75-kierroksilla jää voittoluokkia jakamatta. Tarkemmat tiedot löytyvät sunnuntaina Toto-pelisivulta.



Ruotsin mielenkiintoisimpia kohteita käsitellään jatkossa TotoTV:n asiantuntijalähetyksissä silloin, kun pelikohteita on Veikkauksen tarjonnassa.



Toukokuun lopun Elitloppetiin tullaan panostamaan vahvasti Veikkauksen TotoTV:n studiolähetyksinä jokaisena Solvallan huippuviikonlopun kilpailupäivänä ja kaikki Elitloppetin kilpailupäivät ovat pelattavissa Veikkauksen Toto-pelien kohteina.



Pääsiäisen TotoTV-lähetykset

Torstai 17.4.

Asiantuntijalähetys Jyväskylän raveista klo 18 alkaen. Äänessä Juha Puhtimäki ja Veeti Suomalainen.

Gävlen Toto75-ravit ovat katsottavissa omalta TotoTV-kanavaltaan ja TotoTV:n pääkanavalta Jyväskylän ravien jälkeen.



Perjantai 18.4.

Asiantuntijalähetys Färjestadin Toto75-raveista klo 15.30 alkaen. Äänessä Tapio Hoikka.

Asiantuntijalähetys Oulun Toto5-raveista klo 18 alkaen. Äänessä Marinka Salminen ja Eemeli Hernesaho.



Lauantai 19.4.

Studiolähetys Seinäjoen Seinäjoki Race Toto75-raveista klo 13 alkaen. Studiossa Joanna Kuvaja ja Kari Lähdekorpi.

Asiantuntijalähetys Klosterskogenin Toto75-raveista klo 16.30 alkaen. Äänessä Tapio Hoikka.



Sunnuntai 20.4.

Asiantuntijalähetys Rommen multijackpot Toto75-raveista klo 15.45 alkaen. Äänessä Kari Lähdekorpi ja Jarkko Litmanen.



Maanantai 21.4.

Asiantuntijalähetys Kuopion Euro Toto4-raveista klo 13 alkaen. Äänessä Nelly Korpikoski ja Eemeli Hernesaho.



