Sillan korjaustyö Ilmalassa vaikuttaa Helsingissä Hakamäentien liikenteeseen kesän ajan

Korjattava silta sijaitsee Hakamäentien länteen vievällä ajoradalla. Työn aikana Hakamäentiellä on käytössä kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan, mutta toinen länteen vievistä kaistoista siirretään toisen ajoradan puolelle. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla on 50 on km/h:ssa kaistojen kaventamisen ja siirtojen vuoksi. Yöaikaan käytössä on ajoittain vain yksi ajokaista.

Kevyen liikenteen reitti säilyy työn alussa ennallaan, mutta kesäkuussa jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan noin kahden kuukauden ajaksi kiertoreitille. Korvaava reitti kulkee Hakamäentien eteläreunan kevyen liikenteen väylällä ja se merkitään maastoon näkyvästi opastein ja viitoituksin. Pääsy Hakamäentieltä portaita pitkin Ilmalan asemalaiturille säilyy kuitenkin koko korjaustyön ajan ennallaan.

Työn rakennuttajana toimii ELY-keskus. Urakoitsijana kohteissa toimii Oteran Oy ja urakan valvonnasta vastaa Siltainsinöörit TH Oy.