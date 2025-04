Pirkanmaan hyvinvointialueen Pitkäniemen tiloissa ilkivaltaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen tyhjiksi jääneissä Pitkäniemen tiloissa on tehty ilkivaltaa. Rakennukseen 9 murtauduttiin maaliskuun lopulla. Murto ei vaikuttanut hyvinvointialueen toimintaan, sillä tilat olivat poissa käytöstä ja tyhjillään. Aiemmin rakennus oli osa psykiatrista sairaalaa.



Murto havaittiin, kun tekijät julkaisivat teosta videon TikTokissa. Alueella on myös kameravalvonta.

-Olemme havainneet TikTokissa ilkivaltaan kannustavia ilmiöitä, ja se on erittäin valitettavaa. Jos videoita tulee jakoon, niin ilmoitamme niistä aina poliisille, kertoo rakennusinsinööri Jukka Virta.



Pirkanmaan hyvinvointialue on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Lisäksi alueen vartiointia on parannettu ja hälytysjärjestelmiä lisätty.



Rakennus 9 on ollut tyhjillään jo vuodesta 2012, eikä aiemmin ole ollut ilkivaltatapauksia.



Psykiatrisen sairaalan toiminta siirtyi kokonaisuudessaan Nokialta uusin tiloihin Tampereelle vuonna 2024. Pitkäniemessä toimii edelleen vammaispalvelujen yksiköitä.



Lisätietoja:

kiinteistöjohtaja Petri Laurikka, petri.laurikka@pirha.fi, puh. 044 970 5566

rakennusinsinööri Jukka Virta, jukka.virta@pirha.fi, puh. 050 596 4611