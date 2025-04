Totuus helmipöllöstä – Heidi Wikströmin esikoisrunokokoelma äitiydestä, koirista, ja luomakunnan ihmeellisyydestä

Portugalilaisen Fernando Pessoan aiemmin suomentamattomat novellit nyt saatavilla 10.4.2025 14:18:56 EEST | Tiedote

Fernando Pessoan novellikokoelma Kadonnut pergamentti ja muita kertomuksia on julkaistu Aviadorin kustantamana. Teoksen on suomentanut Timo Nykänen. Tähän kokoelmaan on valittu Fernando Pessoan tähän saakka Suomessa lähes täysin tuntematonta materiaalia. Mukana on 7 novellia, joista yhtä voisi kuvata edgarallanpoemaiseksi kauhutarinaksi, ja loput kuusi ovat pessoamaisia 1900-luvun alun rikostarinoita, joissa erilaisia rikoksia ratkaisee hieman omalaatuinen ja ylimielinen mutta kuitenkin huippuälykäs tohtori Quaresma. Näille tarinoille on tyypillistä, rikosten ratkaisemisen lisäksi, tohtori Quaresman monologit (tai toisinaan keskustelut) tapauksiin liittyvistä filosofisista ja psykologisista kysymyksistä. Kertomukset on kirjoitettu aikavälillä 1907–1935. Quaresma-tarinoita on aikaisemmin käännetty ranskaksi ja espanjaksi. Fernando Pessoa (1888–1935) oli portugalilainen runoilija, kirjailija ja filosofi, jota pidettiin laajalti yhtenä 1900-luvun suurimmista kirjallisista henkilöistä. Lis