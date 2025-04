Kanta-Hämeen keskussairaala jälleen mukana Elossa 24h -sarjassa

Kanta-Hämeen keskussairaala on mukana Elossa 24h -dokumenttisarjan kahdeksannella tuotantokaudella. Koko tuotantokausi on katsottavissa Yle Areenassa maanantaista 14.4. alkaen.

Elossa 24h avaa jälleen ikkunan suomalaiseen terveydenhuoltoon ja sen inhimillisiin kohtaamisiin – potilaiden arkeen, ammattilaisten vastuunkantoon ja elämän käännekohtiin. Ohjelma seuraa tavallisten ihmisten tarinoita viikon jokaisena päivänä eri puolilta Suomea.

Kanta-Hämeen keskussairaala on ollut mukana myös aikaisempina vuosina. Myös tänä vuonna keskiössä ovat aito arki, kiireiset hetket ja herkät tilanteet, joita sairaalan ammattilaiset elävät potilaidensa rinnalla.

– On ilo saada olla jälleen mukana ohjelmassa, joka tekee näkyväksi työmme ytimen: ihmisten kohtaamisen, rinnalla kulkemisen ja ammattitaidon inhimillisessä palveluksessa. Elossa 24h näyttää hetkiä, joissa olemme aidosti ihmistä varten – läsnä ja rinnalla, juuri siinä hetkessä, missä elämää eletään, kertoo Kanta-Hämeen hyvinvointialueen viestintäpäällikkö Elina Lintula.

Osa kansallista yhteisymmärrystä rakentavaa sarjaa

Elossa 24h -sarjaa on kuvattu kahdeksan tuotantokauden ajan, ja se perustuu kansainväliseen Keeping the Nation Alive -formaattiin. Ohjelma on saavuttanut suurimman menestyksensä Suomessa, missä se on edennyt pisimmälle maailmassa. Ohjelmaa on tehty myös Kanadassa, Australiassa ja Norjassa, mutta ainoastaan Suomessa se on saavuttanut näin laajan jatkuvuuden.

Sarjaan osallistuvat kaikki yliopistosairaalat sekä valikoidut sairaalat ja terveydenhuollon yksiköt eri puolilta maata, mukaan lukien Kanta-Hämeen keskussairaala. Sarja kertoo tarinoita Espoosta, Hämeenlinnasta, Rovaniemeltä, Tervolasta, Joensuusta, Varkaudesta ja Joroisilta.

